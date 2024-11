La classifica del Cosenza prima della vittoria fondamentale allo "Stirpe" di Frosinone era da film horror, ma i tifosi rossoblù, nonostante i tanti risultati negativi, non hanno fatto mai mancare il loro apporto alla squadra. Presenze che mettono la tifoseria rossoblù tra i primi dieci posti in classifica del campionato di Serie B. Davanti solo tifoserie abituate ad altre categorie e con grandissima tradizione, e per di più del nord con la distanza chilometrica che facilita gli spostamenti. Una media che potrà salire ancora nell'ultima parte di campionato, con la ricerca di una nuova salvezza che darà ancora di più la spinta alla torcida rossoblù.

Quasi 600 tifosi di media per ogni trasferta



Nelle quindici partite fuori casa finora disputate, la media dei tifosi cosentini sugli spalti è di 582 unità. Il Cosenza, in questa speciale graduatoria, si piazza al 7° posto. Davanti Genoa e Bari con rispettivamente 1103 e 963 tifosi, poi Reggina 835 (in 14 match esterni), Palermo 810, Pisa 805 e Modena 594 (in 16 match esterni). Molto dietro tutte le altre. Il Brescia insegue a distanza i lupi con 513. Chiudono Cittadella e Sudtirol con 81e 56 tifosi portati in trasferta di media.

Tanti km da percorrere



Ciò che però si deve considerare, sono i tanti chilometri che i tifosi del Cosenza devono percorrere per raggiungere di volta in volta le città italiane nelle quali è impegnata la squadra. Se si escludono le trasferte “vicine” di Benevento, Reggio Calabria e Bari, infatti, i supporter dei lupi hanno raggiunto in massa posti lontani dal Mezzogiorno come Parma (950 km di distanza), Terni (597), Bolzano (1.134), Ferrara (915), Pisa (851), Genova (994), Como (1030). Inoltre sulla speciale classifica influisce il dato del derby del Granillo dove fu imposta la limitazione della Tessera del tifoso. Un amore enorme quello dei tifosi cosentini, compresi quelli fuori sede che ovviamente rimpolpano ogni volta i numeri degli aficionados che partono dalla Calabria, che meriterebbe certamente ben altri soddisfazioni.

La classifica del tifo in trasferta dopo la 30° giornata:



Genoa: media di 1103 di tifosi in trasferta

Bari: 963

Reggina: 835 (14 match esterni)

Palermo: 810

Pisa: 805

Modena: 594 (16 match esterni)

Cosenza: 582

Brescia: 513 (14 match esterni)

Ternana: 466

Ascoli: 399

Como: 358

Spal: 315

Cagliari: 308

Parma: 303

Benevento: 234

Perugia: 233 (16 match esterni)

Venezia: 219

Frosinone: 200

Cittadella: 81

Sudtirol: 56 (14 match esterni)

(fonte dati: stadiapostcards)