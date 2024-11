Grandissimo equilibrio sin dall'inizio del campionato: già dopo tre giornate, nessuna squadra a punteggio pieno. Reggina e Cosenza in alta classifica

Due in vetta, nessuna a punteggio pieno. La Serie B continua a evidenziare il grandissimo equilibrio che pare destinato ad accompagnare il campionato cadetto per tutta la stagione 2022-23, partendo da una certezza: già dopo tre giornate nessuna squadra vanta bottino pieno. Cosenza e Frosinone, le uniche capaci di vincere nei primi due turni, cadono a Parma e Benevento: i lupi piegati da Roberto Inglese, i ciociari dalla doppietta dello squalo Forte.

Di tutto questo beneficiano sopratutto Genoa e Ascoli. I rossoblù passano a Pisa con un bel gol di Ekuban, i marchigiani violano il Barbera di Palermo grazie all’Mvp di giornata Cedric Gondo. L’ex Fiorentina ne fa 3 ai rosanero, primo ko per Corini a cui non basta il solito Brunori e la prima gioia siciliana di Jacopo Segre. Blessin e Bucchi salgono in vetta a quota 7. Subito dietro la Reggina, oltre a Cosenza e Frosinone: la banda Inzaghi annienta il Südtirol (oggi affidato all’ex rossoblù Bisoli) con un netto 4-0 e riscatta immediatamente la sconfitta contro la Ternana.

Primo squillo Bari

Buoni segnali anche per il Bari: trascinati da Folorunsho e Caprile, i galletti espugnano il Curi di Perugia, ottenendo i primi tre punti dopo il ritorno in B. Stesso discorso anche per il Modena che, dopo le prime due uscite a secco, piega la Ternana al Braglia: secco 4-1, sorride mister Tesser. Cade il Cagliari a Ferrara: Lapadula sbaglia dal dischetto, La Mantia condanna Liverani. Finisce pari fra Cittadella e Venezia, stasera derby lombardo fra Como e Brescia.

Serie B, i risultati della 3^ giornata

Modena-Ternana 4-1 | Diaw (rig.), aut. Capuano, Falcinelli, Tremolada, Favilli

Palermo-Ascoli 2-3 | Gondo, Brunori, Gondo, Gondo, Segre

Spai-Cagliari 1-0 | La Mantia

Benevento-Frosinone 2-1 | Forte, Forte, Garritano

Cittadella-Venezia 1-1 | Antonucci, Cuisance

Parma-Cosenza 1-0 | Inglese

Perugia-Bari 1-3 | Folorunsho, Cheddira, Antenucci, Strizzolo

Pisa-Genoa 0-1 | Ekuban

Reggina-Südtirol 4-0 | Fabbian, Majer, Pierozzi, Lombardi

Como-Brescia | Lunedì ore 20:45

Serie B: la classifica

Ascoli e Genoa 7, Reggina, Frosinone e Cosenza 6, Bari e Parma 5, Palermo, Cittadella, Venezia, Cagliari, Benevento e Spal 4, Modena, Brescia* e Ternana 3, Como* 2, Pisa e Perugia 1, Südtirol 0.