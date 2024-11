E adesso sono cavoli amari. Che a Natale, tra panettoni e sette pietanze, non sono proprio l’ideale per una buona digestione. Non lo sono soprattutto per Massimo Oddo allenatore di un Crotone che avrebbe dovuto risollevare e invece con lui alla guida e sprofondato ad un passo dalla zona retrocessione. Contro il Benevento l’ennesima sconfitta in una stagione iniziata male, che rischia di finire peggio. Dall’Oddo furioso al Braglia brillante come una stella cometa che a Natale illumina Cosenza visibile fino alla laguna di Venezia. Lì dove i lupi silani mettono in tasca la terza vittoria nelle ultime 5 partite. La seconda dell’anno in trasferta. Il jolly dal mazzo lo pesca D’Orazio a dieci muniti dal gong. Quanto basta per stendere i veneti e tornare a casa con tre punti che sanno di oro, incenso e mirra.