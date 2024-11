Gol e spettacolo nel primo turno di ritorno della Serie B, ma anche qualche risultato inatteso. Rallenta il Parma, fermato al Tardini dall’Ascoli (1-1), che vede accorciare il vantaggio in classifica dalle proprie rivali. Vince e convince il Venezia che batte la Sampdoria (5-3) e sale -4 dai lagunari. Stesso gap del Como che strapazza in casa lo Spezia. Restano in scia Cittadella e Cremonese che conquistano il bottino pieno contro Palermo e Cosenza. Spettacolare successo per il Catanzaro che relega il Lecco (5-3) al Ceravolo. Importante vittoria del Brescia a Modena (0-2).

Catanzaro, “manita” spettacolare al Lecco

Quindici gol tra andata e ritorno, Catanzaro e Lecco regalano forti emozioni nell’anticipo del venerdì del Ceravolo. I giallorossi tornano al successo (5-3) dopo tre sconfitte consecutive e conquistano una vittoria importante in chiave play-off. Una gara “folle” con la squadra di Vivarini che dopo essere passata in vantaggio con Verna, ha subito la rimonta lombarda con le reti di Di Stefano e Lemmens.

Sotto di un gol nella ripresa il Catanzaro la ribalta in 5’ con Sounas e Iemmello. Il vantaggio calabrese dura solo 3’ con Novakovich che trova il gol del 3-3. La squadra di Vivarini non ci sta e sospinta dal Ceravolo trova prima il vantaggio con Sounas e chiude il match con Biasci. Finisce con la festa della squadra giallorossa con i propri tifosi per una vittoria che vale il sesto posto in classifica.

Cosenza, sconfitta a Cremona e una classifica che fa paura

Adesso fa paura la classifica del Cosenza, che esce sconfitto dalla trasferta dello Zini con la Cremonese (1-0) e si ritrova ad un solo punto dalla zona play-out e a tre dalla retrocessione diretta. Numeri impietosi per i rossoblù che negli ultimi dieci turni hanno conquistato cinque sconfitte, quattro pareggi ed una sola vittoria, con soli tre gol realizzati e ben dodici subiti.

Una sconfitta pesante per la squadra di Caserta arrivata nell’ultima parte di gara per il “solito” errore difensivo, sul gol di Antov al 76', e con la fortuna che ancora una volta ha girato le spalle ai rossoblù, con due pali colpiti nel finale (Marras e Crespi). E nel prossimo turno al Marulla arriva il Venezia.

Le gare di sabato

Un Como “schiacciasassi” travolge lo Spezia (4-0) e sale al secondo posto in classifica, insieme al Venezia, a -4 dalla capolista Parma. I lariani fanno festa grazie ad una doppietta di Da Cunha e alle reti di Cutrone e Gabrielloni. Non si ferma più il Cittadella, che trova la settima vittoria in nove gare: alla squadra di Gorini, imbattuta da ottobre, bastano i gol di Pandolfi e Vita per superare il Palermo e salire al terzo posto a quota 36. Torna al successo il Bari contro la Ternana, vincono anche Brescia e Sudtirol contro Modena e Feralpisalò.

Le altre gare di domenica

Si ferma la capolista Parma. Al Tardini contro l’Ascoli terzultimo finisce 1-1: Botteghin sblocca la partita con un gran gol, Delprato pareggia i conti. La squadra di Pecchia sale a 42 e resta in vetta, ma dietro tutti corrono veloce. Il Venezia si riprende il secondo posto a quota 38 punti, gli stessi del Como: ora entrambe sono a -4 dai gialloblù. Al Penzo succede di tutto: gol, rimonte e pure un’espulsione. La formazione di Vanoli con un uomo in più si fa rimontare da 3-1 a 3-3 dalla Sampdoria, poi dilaga con Busio ed Ellertsson.

I numeri della diciannovesima giornata

Nel ventesimo turno della Serie B sette successi interni, due pareggi e un solo successo esterni. Trentasette le reti segnate, quindici in meno rispetto alla giornata precedente (24). Nella classifica marcatori guida Casiraghi (Sudtirol) con 12 reti; Coda (Crremonese) secondo a 9 reti; al terzo posto Cutrone (Como), Man (Parma) e Pohjanpalo (Venezia) con 8 gol; al quarto Raimondo (Ternana), Brunori (Palermo), Pedro Mendes (Ascoli), Valoti (Pisa) e Benedyczak (Parma) a 7; al quinto Biasci (Catanzaro), Vandeputte (Catanzaro), Gytkjaer (Venezia) e Sibilli (Bari) a 6. A cinque reti Iemmello (Catanzaro), Novakovich (Lecco), Tutino (Cosenza), Pierini (Venezia), Buso (Lecco), Bernabè (Parma), Borini (Sampdoria), Esposito (Sampdoria) e Moncini (Brescia).