Quarantotto presenze con la maglia del Cosenza e tre gol, Manuel Marras ha lasciato la Calabria in estate dopo una buona parentesi in riva al Crati per accasarsi alla Reggiana di mister Viali. L'esterno d'attacco è tornato a parlare del suo addio ai rossoblù durante un’intervista presso uno sponsor della società granata.

Marras: «Il mio addio? Un mix di tante cose»

«Perché sono andato via da Cosenza? È stato un mix di tante cose: il mister mi voleva fortemente, per motivazioni familiari volevo avvicinarmi a casa (Genova, ndr), poi cercavo stimoli nuovi dopo un ciclo di un anno e mezzo dove abbiamo prima conquistato una grande salvezza e nel campionato successivo sfiorato i playoff. Era arrivato il momento di cambiare».