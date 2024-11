Il sogno continua. La Serie B è più vicina. Almeno di un altro passo. Quello che compie il Cosenza al Riviera di San Benedetto del Tronto. I lupi battono la Sambenedettese anche in trasferta e volano in semifinale playoff. Mungo e Baclet calano il bis e per gli ascolani è game over. Tra le quattro pretendenti al salto tra i cadetti ci sarà la squadra di Braglia. In semifinale il Cosenza affronterà il Sud Tirol. L’ultimo passo prima della finalissima.