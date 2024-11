Mercato di Serie B ricco di colpi di mercato, così come quelli di scena: la vicenda Omeonga, dopo aver spiazzato non solo il Cosenza, ma anche Braglia che contava sul giocatore già da ieri nel test contro il Corigliano, costringe tifosi ed addetti ai lavori a placare gli animi fino alla firma ufficiale del contratto.



Secondo quanto riportato dal portale alfredopedulla.com, il Crotone avrebbe trovato gli accordi per le prestazioni sportive di Deli e Pettinari, rispettivamente con Cremonese e Lecce, contando di chiudere i nuovi acquisti già in giornata.



Francesco Deli, classe 1994, è una mezzala, schierabile in ogni ruolo in mezzo al campo vista la sua grande duttilità sia in fase di impostazione, che in fase offensiva. Per la sua abilità tecnico-tattica trova spesso la via del gol con inserimenti centrali che lo portano ad essere al posto giusto nel momento giusto. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Palestrina, Paganese e Foggia, registrando 31 reti, per poi arrivare quest'anno alla Cremonese, squadre nella quale non ha trovato lo spazio che sperava.





Per Stefano Pettinari si tratta invece di un ritorno in casa pitagorica: l'esterno romano, classe '92, è stato protagonista con il Trapani nella prima parte di stagione, registrando 7 reti ed un assist nonostante la difficile posizione in classifica affrontata dai siciliani, tanto da convincere la famiglia Vrenna a trattare l'attaccante direttamente con il Lecce, proprietario del cartellino.