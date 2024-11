Al "Via del Mare" di Lecce, il Cosenza cercherà, nel posticipo di questa sera, di allungare la striscia di risultati utili consecutivi. I lupi di Occhiuzzi sono reduci da 5 pareggi ed una vittoria, e contro i giallorossi hanno bisogno di punti salvezza, per distaccare le ultime tre posizioni e non perdere terreno dalla zona salvezza.

Qui Cosenza

Contro il Lecce, mister Occhiuzzi potrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1: in attacco il duo Tremolada - Bahlouli, dovrebbe agire alle spalle di Marcello Trotta, a segno per la prima volta con la maglia del Cosenza nel derby contro la Reggina. Partirà invece dalla panchina Jerry Mbakogu, che ancora non ha i 90 minuti nelle gambe. A centrocampo, sulla sinistra, si va verso la prima gara da titolare per Crecco.

Qui Lecce

Eugenio Corini sulla trequarti ritrova Mancosu, il giocatore è il candidato numero uno per agire alle spalle del duo Coda - Rodriguez. Nel Lecce sono tanti gli indisponibili, mancheranno infatti, l'ex Dermaku, Calderoni, Adjapong, Listkowski e Tachtsidis.A centrocampo, Hjulmand dovrebbe essere schierato nel ruolo di regista.