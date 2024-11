Il successo in casa della Reggiana ha permesso ai Lupi di Alvini di guadagnare due punti su tutte le altre squadre del campionato. Quinto risultato utile consecutivo per i giallorossi che pareggiano 0-0 in Toscana

L’undicesima giornata della Serie B 2023/2024 resterà negli annali come un evento abbastanza raro: 9 pareggi su 10 partite disputate. Solo il Cosenza è riuscito a interrompere la serie di risultati in equilibrio, portando a casa l'unica vittoria del turno con un prezioso successo in trasferta contro la Reggiana. Un risultato che ha permesso ai Lupi di Alvini di guadagnare due punti su tutte le altre squadre del campionato.

La giornata di Serie B appena conclusa è emblematica dell’estremo equilibrio che contraddistingue il campionato di quest’anno. Dopo undici turni, infatti, i distacchi sono ancora minimi e la classifica resta abbastanza compatta, testimoniando una competizione aperta. Lo stesso Pisa, che comanda il campionato, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 nella sfida contro il Catanzaro all'Arena Garibaldi. Per la capolista, questo è il secondo pareggio consecutivo senza reti, dopo quello con il Frosinone.

Per il Catanzaro, però, il pareggio contro la prima in classifica rappresenta un altro tassello importante nella propria striscia di imbattibilità, arrivata ora a cinque turni, con quattro pareggi e una vittoria. Pur non avendo ancora ritrovato continuità nei successi, i giallorossi dimostrano solidità e capacità di resistere anche contro avversari di vertice.

Per i Lupi di Alvini, il successo contro la Reggiana è arrivato al momento giusto. In una giornata in cui tutte le altre squadre (ad esclusione ovviamente della Reggiana) hanno pareggiato, il Cosenza è riuscito a guadagnare terreno, dando un segnale di grande vitalità. Per il gruppo guidato da Max Alvini un’iniezione di fiducia, che conferma il carattere e il cuore dei lupi, ingredienti essenziali per affrontare un campionato così imprevedibile.

Il campionato, insomma, resta apertissimo, con tutte le squadre pronte a darsi battaglia già nel prossimo weekend, quando tra sabato 2 e domenica 3 novembre andrà in scena la dodicesima giornata. Entrambe le calabresi scenderanno in campo domenica 3 novembre alle ore 15: il Catanzaro ospiterà il Frosinone, mentre il Cosenza la Salernitana. Il match del Cosenza, inizialmente in programma per sabato 2 novembre, è slittato al giorno successivo per motivi di ordine pubblico.

I risultati dell'undicesimo turno

Bari-Carrarese 0-0

Brescia-Spezia 1-1

Juve Stabia-Sassuolo 2-2

Modena-Cremonese 2-2

Reggiana-Cosenza 0-1

Salernitana-Cesena 0-1

Sudtirol-Frosinone 1-1

Cittadella-Sampdoria 0-0

Mantova-Palermo 0-0

Pisa-Catanzaro 0-0

La classifica

Pisa 24; Sassuolo 22; Spezia 21; Cremonese 18; Palermo e Juve Stabia 16; Sampdoria e Cesena 15; Brescia 14; Bari, Catanzaro e Mantova 13; Carrarese, Reggiana e Salernitana 12; Modena 11; Cosenza* 10; Cittadella 9; Frosinone 8.

Cosenza penalizzato di 4 punti.