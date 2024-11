I ducali vincono a Piacenza e guidano il campionato con 8 punti di vantaggio sui veneti. Brutto stop per la Cremonese. Vince il Como. Seste le Aquile calabresi che pareggiano in Lombardia. I Lupi affondano a Terni e ora la classifica fa paura

Non si ferma la corsa del Parma che va all’ultima sosta del campionato con 8 e 9 punti di vantaggio su Venezia e Cremonese vedendo sempre più vicino l’obiettivo della Serie A. Nella trentesima giornata dietro i ducali, vincono e convincono i veneti a Palermo guidati dal guerriero finlandese Pohjanpalo, sempre più capocannoniere del campionato. Stop inatteso della Cremonese a Bolzano, vittoria importante per il Como che insegue al quarto posto. Buon punto per il Catanzaro a Brescia. Irrompe in zona play la Sampdoria che espugna il San Nicola e inguaia il Bari. Sconfitta pesante per il Cosenza a Terni e ora la classifica fa paura.

Catanzaro, buon punto a Brescia

Un punto per consolidare il sesto posto e guardare con positività alle ultime otto giornate di campionato. Il pareggio di Brescia (1-1) serve ai giallorossi a mantenere a distanza di sicurezza le dirette concorrenti per un posto ai play-off: a 9 punti la Sampdoria e a 10 le stesse rondinelle.

Una buona prestazione per il Catanzaro al Rigamonti, confermata dal tecnico Vivarini nel post gara, che con un po’ di fortuna e lucidità in più poteva portare al bottino pieno. Ora la sosta per preparare al meglio il “complicato” finale di campionato in cui incontrerà al Ceravolo: Como, Cremonese, Venezia e Sampdoria. Quattro le trasferte a Parma, Modena, Pisa e Ternana. Otto gare per continuare a inseguire un sogno chiamato play-off.

Cosenza, ora la classifica fa paura

La settimana tribolata del Cosenza segnata dall’esonero di Fabio Caserta e il ritorno sulla panchina rossoblù di William Viali si è conclusa con lo shock della sconfitta di Terni che ora complica il finale di stagione per i calabresi. La svolta tanto attesa (e pensata dal presidente Guarascio) non è arrivata al Liberati con Micai e compagni che dopo un primo tempo positivo in cui hanno sfiorato anche il vantaggio, pagano un black-out nella frazione subendo la dodicesima sconfitta stagionale,

Ora la classifica fa paura con la distanza dalla zona play-out accorciata a soli due punti e quella retrocessione distante solo un punto in più. Una sosta importante per i Lupi che avranno la possibilità di lavorare al meglio per riprendere a correre e tirarsi il prima possibile dalla zona rossa della classifica. Nelle ultime otto gare stagionali il Cosenza affronterà al Marulla Brescia, Palermo, Bari e Spezia, mentre giocherà in trasferta con Feralpisalò, Reggiana, Ascoli e Como. Calendario di certo non semplice, ma per centrare la salvezza serve recuperare gli infortunati, Tutino su tutti, ritrovare le prestazioni e, soprattutto, conquistare… i tre punti.

Le altre partite

Diciannovesima vittoria stagionale per il Parma, che batte la Feralpisalò a Piacenza (1-2) e vede avvicinarsi sempre più la Serie A. A regalare la terza vittoria consecutiva alla squadra di Pecchia è il guizzo di Estevez e il vantaggio a +8 sul Venezia. Il Venezia espugna Palermo (0-3) e raggiunge il Catanzaro in sesta posizione. La squadra di Vanoli trascinata da Pohjanpalo, autore di una doppietta, e il terzo gol Gytkjaer stende i rosanero. Si ferma a dieci la striscia di risultati positivi della Cremonese che subisce un brutto stop in trasferta con il Sudtirol (3-0). È la prima sconfitta per la squadra di Stroppa.

Dietro c'è il Como, che asfalta 3-0 il Pisa e sale a -2 dal secondo posto che vale la promozione diretta. Irrompe in zona play-off la Sampdoria di Andrea Pirlo che vince a Bari e rende ancora più complicata la situazione dei pugliesi, ora a soli due punti dalla zona play-out. Terminano in parità Cittadella-Modena (1-1) e Reggiana-Spezia (0-0). Il programma della trentesima giornata si chiude con la netta vittoria dell’Ascoli sul Lecco (4-1) nel posticipo domenica. Ora la sosta per preparare al meglio il finale di stagione, con il campionato che ripartirà il giorno di Pasquetta.

I numeri della trentesima giornata

Nel trentesimo turno della Serie B quattro successi interni, tre pareggi e tre successi esterni. Ventisette le reti segnate, tre in più della giornata precedente (24). Nella classifica marcatori guida Pohjanpalo (Venezia) con 18 reti; Casiraghi (Sudtirol) e Coda (Cremonese) con 14 reti; al terzo posto Tutino (Cosenza) e Brunori (Palermo) con 12; al quarto Cutrone (Como), Iemmello (Catanzaro), Pedro Mendes (Ascoli) e Man (Parma) a 11 reti; al quinto Benedyczak (Parma), Gytkiaer (Venezia) e Sibilli (Bari) a 10 reti; al sesto Biasci (Catanzaro), Borrelli (Brescia) e Raimondo (Ternana), con 9 gol.

La classifica

Parma 65

Venezia 57

Cremonese 56

Como 55

Palermo 49

Catanzaro 49

Sampdoria (-2) 40

Brescia 39

Sudtirol 38

Cittadella 38

Pisa 37

Reggiana 37

Modena 37

Cosenza 34

Bari 34

Ternana 32

Ascoli 31

Spezia 31

Feralpisalò 27

Lecco

Prossimo turno (1 Aprile 2024)

Modena – Bari (12.30)

Como- Sudtirol (15.00)

Cosenza – Brescia (15.00)

Lecco – Cittadella (15.00)

Parma – Catanzaro (15.00)

Pisa – Palermo (15.00)

Spezia – Ascoli (15.00)

Venezia – Reggiana (15.00)

Cremonese – Feralpisalò (18.00)

Sampdoria – Ternana (20.30)