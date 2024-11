I rosanero di Corini tornano al successo, dopo due sconfitte consecutive, e salgono al terzo posto in classifica. Un punto a testa nella sfida del Ceppi per due squadre in lotta per non retrocedere

Nei recuperi della seconda giornata di campionato arrivano un successo interno ed un pareggio. Torna al successo e si rilancia in classifica il Palermo che batte di misura il Brescia (1-0). Una vittoria alla Favorita che vale il terzo posto in classifica per i rosanero, che conquistano l'intera posta in palio, dopo due sconfitte con Lecco e Sampdoria. A siglare il gol del successo Coulibaly al 27' del primo tempo. Quarta sconfitta consecutiva per il Brescia di Gastaldello che resta fermo a 13 punti in classifica.

Nell'altro recupero pari senza reti tra Lecco e Spezia (0-0) in una sfida nella zona "rossa" della classifica. Allo Stadio Ceppi i padroni di casa guidati da Emiliano Bonazzoli non riescono a superare i liguri al quarto pareggio nelle ultime cinque gare.

La classifica

Parma 29

Venezia 24

Palermo 23

Modena 22

Catanzaro 21

Cremonese 19

Como 18

Bari 17

Sudtirol 16

Cosenza 16

Cittadella 16

Reggiana 15

Brescia 13

Pisa 13

Ascoli 12

Sampdoria 10

Lecco 9

Spezia 9

Ternana 6

Feralpisalò 6