Termina in pareggio, 2-2, l'atteso match tra Cosenza e Reggina. Si registra un avvio di partita sicuramente di marca amaranto. La Reggina passa praticamente al primo affondo: 8' Folorunsho attacca centralmente centralmente e viene messo a terra in area da Corsi. Calcio di rigore sacrosanto per la formazione amaranto. E dal dischetto Menez porta in vantaggio la squadra dello Stretto.

Cosenza impreciso, Reggina sul 2-0

La squadra di Occhiuzzi prova a reagire ma la difesa degli ospiti fa buona guardia. Al 12' Sciaudone allora ci prova da fuori: pallone altissimo. Al 20' ancora lupi con Trotta che ci prova con il tacco:Nicolas si salva. Gli amaranto sono cinici ed al 22' raddoppiano: Edera dalla destra mette in mezzo per Folorunsho che tutto solo batte Falcone. La Reggina sfiora il tris con Edera al 30':bravo Falcone.

Segna Trotta

Al 39' i lupi spingono alla ricerca del gol e lo trovano con il primo centro di Trotta: pallone in area per Corsi che serve Gerbo, il numero 3 della squadra di Occhiuzzi vede Marcello Trotta che raccoglie la sfera e mette il pallone alle spalle di Nicolas.

Secondo tempo

Il Cosenza iniza la ripresa con il piede sull'accelleratore alla ricerca del pari. La prima conclusione la prova Petrucci: pallone parato da Nicolas. Lo stesso numero 88 del Cosenza ci prova direttamente su calcio di punizione al ventesimo: pallone sulla barriera. Il Cosenza assedia la porta amaranto ed al 23' l'occasione arriva tra i piedi di Trotta: Nicolas si salva respingendo con i piedi.

Pareggio Cosenza

Con Bahlouli in campo il Cosenza sale in dinamismo: la partita si alza di ritmo. Al 38' Mbakogu viene messo a terra in area da Loiacono. Calcio di rigore per i lupi. Dal dischetto Carretta segna e pareggia per i suoi. Nel finale di tempo Falcone salva il risultato sul contropiede della Reggina concluso dal tiro di Denis. Il derby calabrese di Serie B finisce qui.

Il tabellino

COSENZA (3-4-1-2): Falcone 6; Idda 5.5, Schiavi 5.5 (1′ st Ingrosso 6), Legittimo 5; Corsi 5 (16′ st Ba 6), Petrucci 6, Sciaudone 6 (30′ st Crecco 6), Gerbo 6.5; Tremolada 5 (16′ st Bahlouli 6.5); Carretta 7, Trotta 7 (31′ st Mbakogu 6.5). In panchina: Saracco, Vera, Antzoulas, Sacko, Kone, Gliozzi, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas 6; Delprato 6, Loiacono 6, Stavropoulos 6 (12′ st Cionek 6), Di Chiara 6; Crimi 6, Crisetig 6.5; Edera 6 (27′ st Kingsley 6), Folorunsho 7, Ménez 6.5; Rivas 6.5 (28’st Denis 6). In panchina: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Bianchi, Bellomo, Montalto, Okwonkwo. Allenatore: Baroni

Arbitro: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 9′ pt rig. Menez, 22′ pt Folorunsho, 39′ pt Trotta, 84′ rig. Carretta

NOTE: Gara a porte chiuse. Ammoniti: Schiavi, Di Chiara, Guarna, Rivas, Tremolada, Carretta.