Terzo pareggio consecutivo per il Cosenza. La prima in casa con i tifosi (quasi mille) finisce 1-1 contro il Cittadella.

Primo tempo equilibrato

Il Cosenza gioca bene ma non riesce a trovare i primi tre punti stagionali. Nel primo quarto d’ora più Cittadella. La squadra di mister Venturatogioca meglio e si porta in vantaggio con Rosafioche triangola bene con Branca e batte Falcone con una conclusione precisa. Il Cosenza prova subito la reazione e mette pressione alla squadra veneta.



La squadra di Occhiuzzi meriterebbe il pareggio. Detto, fatto arriva il gol dei rossoblù con Mirko Carretta: l’attaccante dei lupi è bravo a sfruttare un intervento sbagliato di Adorni sul lancio di Petrucci. Per Carretta è un gioco da ragazzi battere Maniero in lob. Trovato il pari il Cosenza cerca anche il gol del raddoppio: ci prova Baez ma è attento Maniero. Nel finale di tempo applausi anche per Falcone sulla conclusione di Tsadjout. È l’ultima occasione del primo tempo.

Secondo tempo noioso e senza occasioni

La seconda frazione di gioco regala poco e niente. Il Cosenza gioca bene, soprattutto nella parte mediana del campo ma il Cittadella concede poco. Gli ospiti ci provano con Adorni dagli sviluppi di un angolo: il pallone colpito di testa finisce alto. Le due squadre sembrano accontentarsi del pari e le occasioni sono veramente ridotte al lumicino. Nel finale bella l’azione di Bouah che mette un pallone in mezzo verso Bittante: Maniero in uscita anticipa il giocatore del Cosenza. Finisce con un pari sostanzialmente giusto.

Tabellino

Cosenza: Falcone 6, Ingrosso 6, Idda 6,5, Legittimo 6,5, Corsi 5,5 (23’ st Bouah 6), Petrucci 6,5 (30’ st Konesv) Sciaudone 6 (42’ st Basv), Bittante 6, Baez 6,5, Carretta 6,5, Petre 5 (1’ st Gliozzi 6). All.: Occhiuzzi.

Cittadella: Maniero 6, Ghiringhelli 6, Frare 5,5, Adorni 5, Donnarumma 6, Branca 5,5 (23’ st Gargiulosv), Pavan 5,5, Vita 6 (40’ st Iori), Rosafio7,5(34’ st Proiasv), Ogunseye 6 (34’ st Cissèsv), Tsadjout 6,5 (23’ st Tavernelli 5,5). All: Venturato.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Marcatori: 7’Rosafio, 18’ Carretta

Note: Ammoniti: Adorni, Maniero, Branca, Corsi, Tsadjout, Vita, Rosafio. Angoli: 9-10. Recupero: 1’; 5’.