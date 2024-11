Prima il Brescia e poi la Reggiana in tre giorni. Vivarini deve fare ancora i conti con l'infermeria soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo

Prima il Brescia (23 dicembre) in casa, poi la Reggiana (26 dicembre) in trasferta. Queste le due sfide che il Catanzaro dovrà affrontare per chiudere il girone d’andata e lo straordinario 2023 che la squadra calabrese ha vissuto. Dopo la caduta ad Ascoli le Aquile hanno tutta la voglia di rialzarsi e racimolare più punti possibile nei match prima della sosta per continuare a volare ad alta quota in Serie B dove al momento occupano la quarta posizione in solitaria con 30 punti a sole cinque lunghezze dalla vetta.

Le assenze in attacco hanno pesato nel corso della gara in terra marchigiana e, a meno di clamorosi recuperi, si faranno sentire anche contro il Brescia in quanto Iemmello è ancora out e sta facendo un lavoro differenziato, mentre Donnarumma è tornato ad allenarsi in gruppo ma è da valutare la sua condizione atletica e con molta probabilità, non avendo i 90 minuti nelle gambe, non scenderà in campo dal primo minuto.

Quindi il mister dovrà ricorrere alla coppia Ambrosino-Biasci, tandem offensivo che ad Ascoli non ha brillato appieno. Ma se c’è qualcuno che riesce a risolvere i problemi quello è Vivarini che in questi due anni e mezzo in giallorosso è risuscito diverse volte a tirare fuori tanti conigli dal suo cilindro, anzi dalla sua abituale coppola. E i tifosi sperano che per la prossima partita riesca a tirar fuori gol e soprattutto punti.