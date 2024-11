VIDEO | Non arriva la prima vittoria in casa per i lupi che non vincono al "Marulla" da cinque mesi

Nella quindicesima giornata il Cosenza ottiene al “San Vito – Marulla” l’ottavo pareggio stagionale. Contro il Pisa i rossoblù rischiano molto ma passano per primi in vantaggio nel primo tempo con Bahlouli. Nella seconda frazione di gioco arriva il pareggio di Gucher.

La partita

Il primo tiro verso lo specchio della porta è di marca rossoblù: dal calcio di punizione battuto da Carretta attiva il colpo di teste dai Sciaudone. Il Pisa si fa vedere in avanti ed è subito pericoloso. Al 5’ Goucher viene messo a terra da Bittante, la posizione è dubbia con l’arbitro che prima sembra deciso ad ammonire il giocatore pisano per simulazione, poi su suggerimento del secondo assistente concede il calcio di rigore al Pisa.

Vido sbaglia un rigore

L’occasione per il vantaggio è affidata a Luca Vido: dagli undici metri, però, il numero 19 nerazzuro spedisce sulla traversa. Il Cosenza si salva. I toscani non ci stanno e spingono alla ricerca del vantaggio. Vido vuole dimenticare l’errore dal dischetto e prima strappa il pallone dai piedi di Bahlouli, poi calcia dalla distanza ma il pallone finisce alto.

È Vido contro tutti

L’autore dell’errore dagli undici metri vuole a tutti i costi farsi perdonare e ci prova ancora al 17’: Falcone manda in angolo il pallone calciato dal limite dell’area di rigore. Il traversone dalla bandierina trova prima il colpo di testa di Caracciolo, poi finisce sui piedi di Palombi che a porta praticamente vuota spedisce sul palo. Occasione colossale sprecata dagli ospiti. Il Cosenza non riesce ad imbastire un azione degna di nota, il Pisa gioca meglio. Al 27’ il duello personale tra Vido ed il Cosenza si arricchisce ancora: il 19 pisano entra in area e calcia in diagonale ma ancora una volta Falcone è attento. Questa volta il portiere del Cosenza manda in angolo mettendoci il piede.

Vantaggio del Cosenza

I lupi sono pericolosi al 32’ ma Carretta che riceve palla da Sciaudone manda altissimo da ottima posizione, al 35’ al tiro ci va Bittante ma il pallone finisce tra le mani di Perilli. A due minuti dal termine il gol: Bittante vede e serve Corsi sulla destra, il cross del capitano è preciso e finisce sulla testa di Bahlouli che sorprende la difesa del Pisa e porta in vantaggio i suoi. Il primo tempo finisce qui.

Secondo tempo

La seconda frazione inizia con il Cosenza in avanti ed il tiro dal limite di Corsi: il pallone finisce alto di poco. Al 55’ Mazzitelli prova a sorprendere Falcone con un pallonetto ma il portiere del Cosenza fa due passi indietro e smanaccia in angolo. La partita è piacevole. Al 68’ Palombi conclude in acrobazia colpendo il pallone con il tacco, la sfera finisce sul destro di Birindelli che calcia con l’esterno ma manda decisamente a lato. Il Pisa spreca. Al 70’ contropiede rossoblù con Sueva che allarga sulla destra per Carretta, il 10 del Cosenza crossa in area per Sciaudone che al volo manda di poco a lato.

Ancora palo per il Pisa

Al 75’ nerazzurri in contropiede con il neo-entrato Lisi sulla sinistra. Pallone per Palombi che col mancino colpisce al volo e centra il palo esterno della porta difesa da Falcone. E’ il terzo legno per gli ospiti.

Pareggio Pisa

Il Cosenza si chiude in difesa e dà la possibilità al Pisa di rendersi pericoloso in avanti. Al 79’ Soddimo inventa per Robert Gucher che anticipa Idda e di testa batte Falcone. E’ il pareggio meritato del Pisa. Nel finale il Cosenza prova a spingere per ottenere la prima vittoria casalinga in campionato: al 90’ ci prova Ingrosso dalla distanza ma il pallone finisce fuori. Sul capovolgimento di fronte occasione per Marconi che al volo calcia debolmente: Falcone blocca senza difficoltà.



Il tabellino

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Idda, Ingrosso, Legittimo; Corsi (81’ Vera), Sciaudone, Petrucci, Bittante; Bahlouli (60’ Sueva); Carretta (88’ Sacko), Petre (60’ Baez). In panchina: Saracco, Tiritiello, Bouah, Ba, Borrelli, Bruccini, Gliozzi, Kone. Allenatore: Occhiuzzi.

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli (71’ Lisi), Meroni (76’ Soddimo), Caracciolo, Belli (76’ Marin); Gucher, De Vitis, Mazzittelli; Vido (61’ Sibilli); Masucci (61’ Marconi), Palombi. In panchina: Kucich, Loria, Pisano, Bechini, Quaini, Masetti,Benedetti. Allenatore: D’Angelo.

ARBITRO: Di Martino

MARCATORI: 43’ Bahlouli, 79’ Gucher

NOTE: Gara a porte chiuse. Ammoniti: Vido, Ingrosso, Corsi