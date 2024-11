Caldo, risultati inattesi e tanti gol per il primo appuntamento con la Serie B della stagione 2024-25. La prima giornata di campionato ha consegnato ad appassionati e tifosi già le prime sorprese. Ventinove i gol segnati nelle sfide spalmate in tre giorni con gli stadi che nonostante le calure estive si sono colorati della passione e dell'amore dei tifosi del "campionato degli Italiani".

Partono bene le due calabresi

Una vittoria e un pareggio è il bottino di Cosenza e Catanzaro nelle sfide di domenica sera. I rossoblù di Alvini al San Vito-Marulla hanno battuto con una grande prestazione una delle favorite per la vittoria finale, la Cremonese di Stroppa (1-0). A griffare la vittoria del Cosenza un gol nella prima frazione di gioco di capitan D'Orazio. Un gol che è valso l'intera posta in palio... in attesa che dal mercato Ursino e Delvecchio portino in riva al Crati i calciatori per completare la rosa.

Finisce in parità al Ceravolo la sfida tra il Catanzaro e il Sassuolo (1-1). Al vantaggio dei neroverdi siglato da Mulattieri nella ripresa ha risposto Puntisso, con gli emiliani che hanno fallito il match point con l'errore dagli undici metri di Laurientè. Soddisfatto nel post gara il tecnico giallorosso Fabio Caserta: «Abbiamo sbagliato solo in due occasioni, sul gol preso e sul rigore concesso».

Le altre partite

Una giornata ricca di emozioni, la prima di Serie B, partita con la vittoria del Brescia nell'anticipo del venerdì contro il Palermo (1-0). A siglare la vittoria delle Rondinelle una rete sui titoli di coda di Adorni al 90'. Nelle gare di sabato la matricola Juve Stabia ha espugnato il San Nicola di Bari battendo i padroni di casa con una prova senza appello per i padroni di casa (1-3). Pari pirotecnico tra Pisa e Spezia (2-2): gli ospiti vanno avanti con le reti di Esposito e Bertola con i padroni che rientrano nel match grazie ai gol di Toure e Canestrelli.

Esordio vincente per la Salernitana contro il Cittadella (2-1). Vantaggio veneto con il gol di Rabbi all'8'. Quando la gara sembrava ormai segnata i campani sono riusciti a ribaltare il match nel finale con la rete di Daniliuc (93') e la sfortuna autorete di Angeli (97'). Una rete di Rover al 90' regala il primo sigillo al Sudtirol che ha battuto il Modena (2-1). Oltre alla vittoria del Cosenza e al pari del Catanzaro il programma della prima giornata ha regalato un successo e due pareggi nelle gare domenicali. Il Cesena ha battuto la Carrarese (2-1) grazie a una doppietta di Shpendi nella gara d'esordio tra due matricole. Gol e spettacolo nel big match tra Frosinone e Sampdoria (2-2). Finisce in parità anche Reggiana-Mantova (2-2).

Il prossimo turno

Modena - Bari (venerdì ore 20.30)

Sudtirol - Salernitana (sabato ore 19.30)

Brescia - Cittadella (sabato ore 20.30)

Cremonese - Carrarrese (sabato ore 20.30)

Pisa - Palermo (sabato ore 20.30)

Sampdoria - Reggiana (sabato ore 20.30)

Sassuolo - Cesena (sabato ore 20.30)

Spezia - Frosinone (sabato ore 20.30)

Catanzaro - Juve Stabia (domenica ore 20.30)

Mantova - Cosenza (domenica ore 20.30)