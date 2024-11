Il quarto turno del campionato di Serie B continua a consegnare sorprese e risultati inattesi. A guidare la classifica della cadetteria dopo 270' troviamo il Pisa, la Juve Stabia e lo Spezia con le favorite della vigilia, che al momento, risultano staccate dalle posizioni al sole. Ventuno reti segnate e tante emozioni per una giornata che conferma lo spettacolo "vero" della Serie B.

Un campionato da vivere fino all'ultimo minuto del turno conclusivo, con la prima sosta stagionale che arriva nel momento giusto per consentire ai tecnici, a mercato finalmente chiuso, di poter migliorare il gioco e le prestazioni delle proprie squadre. A guidare il gruppone troviamo tre squadre che di certo nessuno si attendeva: il Pisa che ha battuto all'Arena Garibaldi la Reggiana (2-1), la matricola terribile Juve Stabia che ferma il Frosinone a domicilio (0-0) e lo Spezia che ha la meglio sul Cesena (2-1).

Nel big-match del quarto turno brutto stop per il Sassuolo che subisce una pesante sconfitta casalinga contro la Cremonese (1-4). Una gara senza storia in Emilia con i grigiorossi di Stroppa che riprendono la marcia dopo le sconfitte subito dal Palermo e dal Cosenza. Non porta i frutti sperati, almeno per ora, il cambio in panchina alla Sampdoria. I blucerchiati guidati da Sottil, dopo l'esonero di Pirlo, non riescono a trovare il bottino pieno a Marassi contro il Bari (0-0) e devono ringraziare l'estremo difensore Vismara, capace di neutralizzare il tiro dal dischetto di Lasagna nella prima frazione.

Vince in trasferta il Brescia che costringe alla seconda sconfitta consecutiva il Sudtirol (1-2). Le reti di Adorni e Corrado regalano i tre punti ai lombardi che si rilanciano in classifica. Prima vittoria stagionale del Catanzaro che batte al Ceravolo la Carrarese (2-1) e buon punto per il Cosenza a Palermo (1-1), dopo la batosta della penalizzazione (-4) arrivata in settimana. Stop inatteso per il Modena che subisce la sconfitta casalinga contro il Cittadella (0-1) con i veneti che ringraziano la rete di Ravasio al 12'. Una rete di Galluppi regala i tre punti e il secondo successo casalingo al Mantova contro la Salernitana (1-0). Ora due settimane di lavoro per migliorare l'intesa e poter inserire al meglio gli ultimi arrivati dal mercato!