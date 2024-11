VIDEO | I lupi silani debutteranno in casa contro la Virtus Entella. Mentre per la formazione amaranto partenza a Salerno

Una partenza con i botti, per via di un Monza-Spal che promette spettacolo. Il calendario di Serie B, presentato sotto la Torre di Pisa, rappresenta il primo atto ufficiale di una stagione intensa, con tante partite compresse in pochi mesi, per via della partenza posticipata rispetto al solito. Non a caso sono ben 8 i turni infrasettimanali e a dicembre tutti in campo per ben sette volte. La Calabria di Serie B è rappresentata per il terzo anno di fila dal Cosenza, che debutterà in casa il 26 settembre contro la Virtus Entella.



Esordio in Campania, invece, per la neo promossa Reggina, al cospetto della Salernitana. Un match che si sarebbe disputato in un contesto di festa e di calore, anche per via del gemellaggio fra le due tifoserie. Invece non sarà così poiché si partirà senza pubblico causa covid.





Il primo derby è previsto già alla quarta di campionato: si disputerà al Granillo, martedì 20 ottobre. La sfida di ritorno, a Cosenza, è prevista per il 13 febbraio del 2021.

Il 7 maggio ultima giornata di campionato. Per le promozioni, le retrocessioni, play off e play out valgono le regole della passata stagione.