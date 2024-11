Appaiati a Crisetig e soci c'è il Brescia: le rondinelle passano a Modena in un match ritardato dai problemi col Var

Vola e vince la Reggina di Pippo Inzaghi: amaranto corsari a Pisa, terza vittoria di fila e testa della classifica confermata. Appaiati a Crisetig e soci c'è il Brescia: le rondinelle passano a Modena in un match ritardato dai problemi col Var. La rimonta firmata Aye, Moreo e Bianchi però, vale a Clotet la vetta in condivisione proprio con i calabresi.

Frosinone ko, Cagliari corsaro

Cade, invece, il Frosinone: ciociari ko a Cittadella, nell'extra-time decide Beretta. Bene il Cagliari: Lapadula e Luvumbo lanciano Liverani a Benevento, campani ko in casa. Fra le sei vittorie esterne di giornata c'è anche quella del Bari che espugna il Marulla di Cosenza. Super colpo della Ternana: le fere ribaltano il Parma al Tardini, Corrado regala a Lucarelli il 2-3. L'arrivo di Bisoli, invece, ha lanciato il Südtirol: 2-0 altoatesino a Como, sempre più in crisi e con un Fabregas decisivo in negativo: lo spagnolo entra e causa il rigore del raddoppio di Casiraghi. Domani Spal-Venezia chiuderà la quinta giornata.

Risultati

Palermo-Genoa 1-0 | Brunori

Benevento-Cagliari 0-2 | Lapadula, Luvumbo

Cittadella-Frosinone 1-0 | Beretta

Como-Südtirol 0-2 | Mazzocchi, Casiraghi

Cosenza-Bari 0-1 | Antenucci

Modena-Brescia 1-3 | Bonfanti, Aye, Moreo, Bianchi

Parma-Ternana 2-3 | Del Prato, Coulibaly, Inglese, Donnarumma, Corrado

Pisa-Reggina 0-1 | Canotto

Perugia-Ascoli 1-0 | Strizzolo

Spai-Venezia | domenica ore 16:15

Classifica

Reggina e Brescia 12, Cagliari 10, Frosinone e Bari 9, Cittadella, Ascoli e Genoa 8, Benevento, Cosenza, Palermo e Ternana 7, Parma e Südtirol 6, Spal 5, Venezia e Perugia 4, Modena 3, Como 2, Pisa 1.

Venezia e Spal una gara in meno.