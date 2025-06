Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla US Salernitana 1919 per la sospensione dei play-out di Serie B 2024/2025 contro la Sampdoria. L’udienza per la trattazione del merito è fissata per il 19 giugno alle 12:45 in videoconferenza.

Il club campano aveva impugnato i comunicati ufficiali n. 211 del 18 maggio e n. 224 del 5 giugno 2025 emessi dalla Lega Serie B, chiedendo in via d’urgenza il blocco degli spareggi salvezza previsti per il 15 e 20 giugno. Nel merito, la società ha sollevato anche la richiesta di annullamento dei comunicati stessi e la possibilità di ampliare il campionato a 21 o 22 squadre.

Il Tribunale, nella camera di consiglio del 13 giugno, ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi del ricorso: il primo, relativo all’illegittimità del comunicato n. 211, è stato definito privo di fumus boni iuris, soprattutto in virtù della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ne ha già dichiarato l’inammissibilità. Gli altri due motivi sono stati ritenuti estranei alla giurisdizione del TFN e relativi a profili esclusivamente organizzativi.

La classifica finale della regular season è stata già riformulata in seguito alla penalizzazione di otto punti inflitta al Brescia (quattro dei quali scontati nella stagione in corso), con la Salernitana posizionata al 16° posto e la Sampdoria al 17°, confermando il diritto di entrambe a disputare i play-out.

Il Tribunale si è riservato la decisione sulle spese della fase cautelare, rinviando ogni ulteriore valutazione all’udienza di merito.