I ciociari superano il Bari e vanno in vetta, in attesa di Ternana-Genoa. Tracollo Cosenza, gioia De Rossi. Vola ancora il Südtirol di Bisoli

Pomeriggio da dimenticare per Reggina e Cosenza. Gli amaranto cadono fra le mura amiche: il Perugia, con cinismo e sfortuna, vince 2-3 al Granillo. I lupi regalano a Daniele De Rossi la prima vittoria da allenatore: valanga Spal sui lupi, 5-0 al Mazza. La Serie B ha una nuova capolista, almeno per qualche ora: è il Frosinone che in extremis batte il Bari e vola a quota 21. Alle 16:15 c'è Ternana-Genoa.

Vola Bisoli

Continua a volare clamorosamente il Südtirol di Bisoli: altra vittoria altoatesina, stavolta la vittima è il Parma, finisce 1-0. Pari fra Brescia e Venezia, il Como supera il Benevento.

Risultati

Brescia-Venezia 1-1 | Ndoj, Crnigoj

Como-Benevento 2-1 | Cerri, Leverbe, Cerri

Frosinone-Bari 1-0 | Borrelli

Reggina-Perugia 2-3 | Melchiorri, Melchiorri (rig.), Di Serio, Gori, Fabbian

Spal-Cosenza 5-0 | Moncini, Dickmann, aut. Panico, Maestro, Peda

Südtirol-Parma 1-0 | Nicolussi Caviglia

Ternana-Genoa | ore 16:15

Palermo-Cittadella | domani ore 16:15

Pisa-Modena | domani ore 16:15

Ascoli-Cagliari | lunedì ore 20:30

Classifica

Frosinone 21, Ternana 19, Reggina, Bari e Genoa 18, Brescia e Südtirol 17, Parma 16, Cagliari 14, Spal 13, Modena e Ascoli 12, Cosenza 11, Cittadella 10, Benevento, Venezia e Como 9, Palermo 8, Pisa e Perugia 7.