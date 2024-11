Il Perugia vince il derby con la Ternana, il Frosinone capolista non va oltre il pareggio al Barbera: domani chiude il quadro Modena-Genoa

Il Palermo ferma il Frosinone. Nella 25a giornata di Serie B, i ciociari vengono bloccati sul pari nell'infuocato match del Barbera, illuminato dalla prodezza di Verre, pareggiata da Boloca nella ripresa. La Reggina cade a Cittadella e scivola al quinto posto, insieme al Bari, 1-1 in extremis in casa contro il Cagliari, e al Südtirol, graziato dal rigore sbagliato Marras nello 0-0 del Marulla.

Il Perugia vince 3-0 il derby umbro contro la Ternana, l'Ascoli espugna il campo di un Parma sempre più in crisi, così come il Brescia, ko a Benevento. Domani Modena-Genoa, con i rossoblu che hanno la possibilità di staccare il gruppo nella lotta per il secondo posto

Risultati

Pisa-Venezia 1-1 | Candela, Gliozzi rig.

Benevento-Brescia 1-0 | Tello

Cittadella-Reggina 3-2 | Fabbian, Hernani, Crociata, Crociata, Carriero

Cosenza-Südtirol 0-0

Palermo-Frosinone 1-1 | Verre, Boloca

Parma-Ascoli 0-1 | Gondo rig.

Spai-Como 1-1 | La Mantia, Gabrielloni

Bari-Cagliari 1-1 | Lapadula, Antenucci

Perugia-Ternana 3-0 | Luperini, Santoro, Luperini

Modena-Genoa domani

Classifica

Frosinone 55, Genoa 42, Südtirol e Bari 40, Reggina 39, Cagliari 38, Pisa e Palermo 35, Modena, Parma e Ternana 34, Ascoli 32, Cittadella 30, Perugia 29, Venezia e Como 28, Benevento 26, Spal e Brescia 25, Cosenza 23.