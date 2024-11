Martedì si torna in campo per il turno infrasettimanale, con il derby del Marulla. La squadra di Inzaghi supera il Südtirol, quella di Viali è ancora ultima

Pomeriggio ricco di gol in Serie B. Si è giocata la 26^ giornata del campionato, iniziata ieri con il clamoroso successo del Parma a Frosinone (3-4) e quello del Pisa sul Perugia. Vince, di nuovo, anche la Reggina (2-1 al Modena), così come il Bari, che espugna 0-2 il Rigamonti di un Brescia sempre più in difficoltà. Galletti e amaranto staccano il Südtirol, costretto al pari interno dal Palermo, e restano rispettivamente a -3 e -4 dal Genoa secondo, che fa 3-0 con la Spal.

Crolla il Cosenza

Manita subita, invece, dal Cosenza. I rossoblu deragliano 5-1 a Como, schiantandosi contro una realtà che vede ulteriormente allontanarsi la zona salvezza. Successo pesante, in tal senso, per il Cittadella che ribalta la Ternana, finisce senza gol Venezia-Cagliari.

Risultati

Frosinone-Parma 3-4 | Vazquez, Ansaldi, Caso, Zanimacchia, Mulattieri, Moro, Vazquez

Pisa-Perugia 2-1 | Casasola, Morutan, Marin

Brescia-Bari 0-2 | Benedetti, Scheidler

Como-Cosenza 5-1 | Gabrielloni, Marras, Cutrone, aut. D'Orazio, Ioannou, Gabrielloni

Reggina-Modena 2-1 | Pierozzi, Tremolada, Strelec

Sudtirol-Palermo 1-1 | Cisse, Soleri

Ternana-Cittadella 1-2 | Diakite, Crociata, Crociata

Venezia-Cagliari 0-0

Genoa-Spal 3-0 | Dragusin, Gudmundsson, Salcedo

Ascoli-Benevento domani

Classifica

Frosinone 55, Genoa 46, Bari 43, Reggina 42, Südtirol 41, Pisa 38, Parma e Cagliari 37, Palermo 36, Modena 35, Ternana 34, Cittadella 33, Ascoli 32, Como 31, Perugia e Venezia 29, Benevento 26, Brescia e Spal 25, Cosenza 23.