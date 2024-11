La 30^ giornata del campionato di Serie B regala istantanee completamente diverse a Reggina e Cosenza. Gli amaranto crollano in casa col Cagliari, perdendo 4-0 e scendendo al settimo posto della classifica. Si regalano, invece, un pomeriggio da sogno i lupi, corsari sul campo del Frosinone capolista: Bresciannini decide la partita dello Stirpe, Viali vede la salvezza distante un solo punto.

Vetta e coda

In vetta continua a volare, invece, il Genoa, che spazza via il Brescia e va a -6 dalla vetta. Sale anche il Südtirol (2-0 sulla Spal), terzo in attesa di Ternana-Bari. In coda, oltre al Cosenza vincono anche Perugia e Venezia, rispettivamente su Cittadella e Ascoli. La corsa salvezza diventa molto intricata.

Risultati

Palermo-Modena 5-2 | Strizzolo, Tutino, Strizzolo, Soleri, Verre, Aurelio, Vido rig.

Ascoli-Venezia 0-1 | Carboni

Brescia-Genoa 0-3 | Salcedo, Gudmundsson, Gudmundsson

Cittadella-Perugia 0-2 | Di Carmine, Casasola

Como-Parma 2-0 | Cerri, Arrigoni

Frosinone-Cosenza 0-1 | Brescianini

Pisa-Benevento 2-0 | Moreo, Tramoni

Südtirol-Spal 2-0 | Zaro, Zaro

Reggina-Cagliari 0-4 | Lapadula, Lapadula rig., Mancosu rig., Zappa

Ternana-Bari domani

Classifica

Frosinone 62, Genoa 56, Südtirol 51, Bari 50, Pisa 45, Cagliari 45, Reggina 42, Palermo 42, Parma 41, Como 39, Modena 38, Ascoli 36, Ternana 36, Cittadella 35, Perugia 33, Venezia 33, Cosenza 32, Benevento 29, Spal 28, Brescia 28.