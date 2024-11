Una sfida che vale molto stasera al Tombolato, soprattutto per il tecnico dei laziali Vivarini sempre più in bilico. Cosenza impegnato sabato al San Nicola di Bari e Catanzaro domenica all'Arechi di Salerno

Quattro giorni da vivere tutti d'un fiato, quattro giorni da gustarsi con la settima giornata di Serie B che si chiuderà lunedì sera con due posticipi. Tre le gare previste per domani e quattro lunedì con il programma che è stato stravolto per gli impegni delle squadre di B in Coppa Italia. La sfida di stasera (20.30) al Tombolato è delicatissima, soprattutto per il Frosinone che affronterà il Cittadella con una situazione di classifica che rischi di diventare drammatica in caso di sconfitta per i ciociari.

La squadra di casa ha perso un punto un classifica dopo la decisione dell'Appello federale con il pareggio con il Pisa (1-1) che per il caso Desogus che è diventato 0-3 a tavolino per i toscani sempre più in testa al campionato. Ultima e in crisi nera la formazione laziale ha subito bene sette gol la squadra laziale ha subito ben 7 gol nelle ultime due uscite. La posizione del tecnico Vivarini è sempre più in bilico, ma secondo i ben informati dovrebbe restare alla guida della squadra fino alla sosta per le nazionali. Ma una nuova sconfitta potrebbe far precipitare la situazione.

Le sfide di sabato

Tre le sfide in programma nella giornata di domani e tutte previste alle 15. Viaggi in trasferta per una partita delicata il Cosenza di Massimiliano Alvini. La penalizzazione di -4 (in attesa della seconda sentenza) sembra non aver scalfito per il momento il gruppo rossoblù che viaggerà alla volta del San Nicola di Bari. Una gara complicata contro il Bari che sembra aver cambiato marcia dopo un avvio davvero complicato, conquistando 8 punti nelle ultime quattro gare disputate.

Una settimana di lavoro intenso per i Lupi che cercheranno anche in Puglia di dimostrare il proprio piglio con gli occhi del tecnico rivolti verso l'infermeria: la speranza è di recuperare con il match contro i galletti pugliesi Fumagalli e Ciervo, giocatori fondamentali nello scacchiere rossoblù in questo inizio di stagione.

Ultima assieme al Frosinone la neopromossa Carrarese si lecca le ferite e cerca di risalire la classifica nonostante le tre sconfitte consecutive. Gli uomini di Calabro affronteranno all'Arena Garibaldi di Pisa la Reggiana di Viali, che dopo una buona partenza hanno pagato le sconfitte (Pisa e Sudtirol) e il pareggio nell'ultimo turno con la Salernitana.

Ma il match clou della settima giornata si giocherà in Emilia con il Sassuolo che attende al Mapei Stadium lo Spezia. Gli uomini di Grosso dopo la vittoria al Marulla contro il Cosenza sono terzi a -5 dal Pisa di Inzaghi. I liguri guidati da D'Angelo occupano il terzo posto in classifica un punto più sotto dei rivali di domenica. Una sfida che promette spettacolo con i padroni di casa che sono attesi a un cambio di marcia casalingo.

Le gare di domenica

Altri quattro match si disputeranno domenica con il programma che prevede sfide in contemporanea alle 15. Sfida tra due neopromosse all'Orogel Stadium di Cesena: i padroni di casa hanno vinto il Girone B, il Mantova ha dominato il Girone A. Una sfida tra due squadre che hanno stupito in questo primo scorcio di stagione, con il Cesena di Mignani che dopo aver battuto il Pisa in Coppa Italia si è regalato nel turno successivo della competizione l'Atalanta di Gasperini.

La capolista Pisa, con due punti in più nel carniere dopo la vittoria in Appello per il caso Desogus, viaggerà alla volta della Campania per affrontare la Juve Stabia. Le Vespe dopo una partenza sprint hanno subito un brusco stop. La squadra di Inzaghi, nonostante l'eliminazione in Coppa Italia, invece guida il gruppone e tenterà di conquistare un altro successo in questo inizio di stagione inatteso e da incorniciare.

Tutto esaurito al Braglia per la sfida tra Modena e Sampdoria con i tifosi liguri che dovrebbero affollare il settore ospiti, forti anche della vittoria del derby di Coppa Italia contro il Genoa mercoledì ai rigori. Sulla loro presenza in Emila pesano gli scontri nel derby con l'Osservatorio che molto probabilmente decideranno per il "niet" per la torcida blucerchiata. Sarà una sfida tra un Modena rilanciato dagli ultimi risultati in zona play-off e una Sampdoria di Sottil che sembra aver cambiato marcia dopo il primo sigillo in campionato, e soprattutto la vittoria nel derby di Coppa contro i grifoni.

A chiudere il programma delle sfide domenicali la gara dell'Arechi tra Salernitana e Catanzaro. I campani di Martusciello, eminati in settimana dalla Coppa Italia dopo la sconfitta del Friuli contro l'Udinese (3-1) cercheranno il bottino davanti al proprio pubblico per schiodarsi dal quattordicesimo posto in classifica.

Un Catanzaro incerottato proverà ad ottenere un risultato positivo in Campania e cambiare definitivamente marcia in campionato. Dopo l'infortunio del leader giallorosso Pietro Iemmello, fermato da un problema muscolare, che tornerà dopo la sosta per le Nazionali, Caserta dovrà fare a meno anche di Situm in una sfida che si preannuncia delicatissima. All'Arechi a spingere i propri beniamini ci saranno circa tremila tifosi giallorossi.

I posticipi di lunedì

Saranno Sudtirol-Palermo (19.30) e Brescia-Cremonese (20.30) a chiudere i quattro giorni dedicati al settimo turno stagionale. I padroni di casa di mister Valente attendono i rosanero di Dionisi travolti in Coppa Italia dal Napoli (5-0) al Maradona. Una sfida importante per entrambe le formazioni che cercheranno di trovare il ritmo giusto dopo una prima parte di campionato iniziata a singhiozzo. Il derby lombardo tra Brescia e Cremonese sarà l'ultimo appuntamento di questo lunghissimo programma. Il Brescia di Maran cercherà di riprendere la corsa dopo la sconfitta di Pisa (2-2), mentre la Cremonese di Stroppa cercherà di proseguire òla striscia positiva dopo la vittoria sui titoli di coda al Ceravolo di Catanzaro.