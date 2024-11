La Serie B torna in campo per la quinta giornata di campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Si parte stasera alle 20.30 con l'atteso derby emiliano fra Cesena e Modena, con il programma che prevede cinque incontri domani e si concluderà con quattro match domenicali.

Le sfide di sabato

Gli appuntamenti del sabato di Serie B prevedono la sfida tra la Juve Stabia e Palermo, con i siciliani che proveranno a fermare la corsa della vera sorpresa di questo primo scorcio di campionato. Il Catanzaro di Fabio Caserta dopo la vittoria con la Carrarese al Ceravolo viaggerà alla volta di Padova per sfidare il Cittadella. Una gara importante per i giallorossi, con 800 tifosi al seguito, che vogliono bissare il successo del turno precedente con il bomber Pietro Iemmello che festeggerà la sua centesima presenza con la maglia della propria città. Il Bari, penultimo in classifica con soli due punti, attende al San Nicola la neopromossa Mantova che veleggia nei piani alti della classifica a 7 punti. Alla ricerca del primo successo stagionale anche il Frosinone che farà visita al Brescia al Rigamonti. Grande attesa anche per l'ultima sfida in calendario nella giornata di sabato con la Cremonese che ospiterà allo Zini lo Spezia.

Le gare di domenica

Nelle sfide domenicali la Carrarese, sul campo neutro di Pisa, affronterà il Sassuolo. Viaggia alla volta di Salerno la terza capolista di questo primo scorcio di campionato, il Pisa di Pippo Inzaghi, ex allenatore dei campani in uno scontro che di certo non farà mancare lo spettacolo. Al Mapei Stadium la Reggiana attende un Sudtirol in cerca di riscatto dopo le due sconfitte e reti. A chiudere il quinto turno domenica sarà la sfida del San Vito-Marulla tra Cosenza e Sampdoria. Lupi alla ricerca del bottino pieno per proseguire la risalita in classifica dopo la penalizzazione di 4 punti. Blucerchiati, che dopo l'esonero di Pirlo e l'arrivo di Sottil, arriveranno in Calabria senza tre pedine importanti. Non saranno del match gli infortunati tra le fila liguri Gennaro Tutino e Alessio Romagnoli, oltre allo squalificato Stipe Vulikic. Non ci sarà dunque l'atteso ritorno a Cosenza del bomber napoletano, che nella passata stagione ha siglato 20 gol con la maglia rossoblù, passato nell'ultima sessione (non senza polemiche tra i tifosi calabresi) alla corte blucerchiata. Una gara importante per il Cosenza di Alvini che punta a ottenere l'intera posta in palio per risalire la china in classifica.

Le partite

Cesena - Modena (oggi ore 20.30)

Bari - Mantova (domani ore 15)

Juve Stabia - Palermo (domani ore 15)

Cittadella - Catanzaro (domani ore 15)

Brescia - Frosinone (domani ore 15)

Cremonese - Spezia (domani ore 15)

Carrarese - Sassuolo (domenica ore 15)

Reggiana - Sudtirol (domenica ore 15)

Salernitana - Pisa (domenica ore 15)

Cosenza - Sampdoria (domenica ore 15)