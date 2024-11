Apre il programma domani la sfida del Del Duca. I giallorossi al Ceravolo contro i trentini per chiudere la pratica salvezza. I rossoblù impegnati in uno scontro delicato al Rigamonti per cercare il successo pieno

Sarà Ascoli-Cremonese ad aprire il vasto programma della venticinquesima giornata di Serie B. Al Del Duca domani sera (20.30) i bianconeri alla ricerca di punti preziosi per la salvezza proveranno a fermare i grigiorossi, secondi in classifica insieme al Como, vogliosi di restare in scia al Parma. Gara casalinga per la squadra di Pecchia che aspetta il Pisa. Nella zona play-off spiccano le sfide Palermo-Como e Venezia-Modena. Il Catanzaro al Ceravolo contro il Sudtirol con una vittoria può chiudere il discorso salvezza. Il Cittadella dopo quattro sconfitte consecutive proverà a tornare alla vittoria a La Spezia. Gara delicata in trasferta anche per il Cosenza che affronterà il Lecco in una sfida importante in chiave permanenza in Serie B.

Catanzaro, battere il Sudtirol per archiviare la salvezza

Trentotto punti in classifica e la possibilità di chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza già al termine dei prossimi 90’ contro il Sudtirol al Ceravolo. Il Catanzaro di Vivarini dopo la vittoria in rimonta di sabato scorso con l’Ascoli (3-2) proverà a conquistare l’intera posta in palio e poter guardare all’ultima parte di campionato senza eccessivi patemi.

La sfida di sabato di certo nasconde non poche insidie con gli ospiti che non arriveranno in Calabria per essere la vittima sacrificale. La squadra biancorossa vuole mettere da parte il periodo difficile segnato da due sconfitte nelle ultime tre gare e conquistare punti utili per risalire la classifica.

Cosenza, a Lecco per vincere

Accompagnati da un nuovo esodo di tifosi, saranno un migliaio nel settore ospiti del Rigamonti, il Cosenza affronterà la seconda trasferta consecutiva in campionato contro il Lecco. I rossoblù in serie positiva da quattro giornate proveranno a fare un salto di qualità puntando al successo pieno contro una squadra che occupa l'ultimo posto della classifica e non può permettersi ulteriori passi falsi. Successo che avvicinerebbe ancora di più l’obiettivo primario della stagione.

In Lombardia Caserta dovrà fare a meno dello squalificato Marras, dopo il cartellino rosso subito a Modena, e degli infortunati Meroni e Martino, ma potrà fare esordire Antonucci arrivato in riva al Crati nei minuti finali della sessione invernale di mercato. Il tecnico rossoblù potrà su un Gennaro Tutino vero trascinatore dei calabresi, che dopo aver raggiunto la doppia cifra (10 reti) proverà a raggiungere e superare il record personale di reti in campionato ottenuto qualche anno fa con la maglia della Salernitana (13).

Le altre gare

Sei le gare previste nella giornata di sabato, esclude le due calabresi, con la capolista Parma che attende al Tardini il Pisa di Aquilani. I toscani che arrivano dalla vittoria casalinga proveranno a fare uno sgambetto ai ducali. Nella zona alta della classifica sfida importante per un “posto al sole” tra Palermo-Como. Alla Favorita si sfideranno i lariani, secondi in classifica con la Cremonese, e i padroni di casa quinti e in un momento estremamente positivo. Alla ricerca dei tre punti e di tranquillità il Cittadella che sfiderà lontano dalle mura amiche uno Spezia che non può permettersi ulteriori passi falsi. Scontri delicati non solo in zona play-off, ma anche nella zona calda della classifica con il calendario che prevede Bari-Feralpisalò, Reggiana-Ternana e Sampdoria-Brescia. A chiudere il programma la sfida domenicale (16.15) tra Venezia e Modena al Penzo con la squadra di Vanoli che cercherà la vittoria per continuare a restare in scia alle dirette avversarie.