Ad aprire il programma la sfida del Tardini. I giallorossi attendono al Ceravolo la Reggiana per continuare a sognare. I rossoblù, dopo lo stop nel derby, affronteranno al Marulla il Cittadella per rilanciarsi in classifica

Sarà Parma-Brescia ad aprire il programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Quattro giorni di gare che si chiuderanno con il posticipo di lunedì tra Sampdoria e Ascoli. Al Tardini la squadra di Pecchia attende le rondinelle per una sfida che può avvicinare ancora di più i ducali alla promozione in Serie A. Nella zona alta della classifica spiccano le sfide Cremonese-Como e Venezia-Bari. Il Catanzaro con il vento in poppa, dopo la vittoria nel derby di Calabria, attende al Ceravolo la Reggiana di Alessandro Nesta, Impegno casalingo anche per il Cosenza che al Marulla sfiderà il Cittadella.

Catanzaro, battere la Reggiana per continuare a sognare

Quarantotto punti e quinto posto in classifica, il Catanzaro dopo aver conquistato la vittoria nel derby può guardare alle ultime giornate di campionato con la spensieratezza di chi ha già raggiunto il suo obiettivo stagionale. Dopo aver chiuso il discorso salvezza gli uomini di Vincenzo Vivarini possono sognare in grande.

Una striscia di sette risultati utili consecutivi (quattro vittorie e tre pareggi) che i giallorossi cercheranno di far proseguire al Ceravolo contro la Reggiana. Conquistare i tre punti ed eventualmente approfittare dei risultati delle dirette concorrenti per continuare a scalare la classifica e potersi giocare chance importanti da qui al termine della stagione.

Cosenza, battere il Cittadella per ripartire

Dimenticare la sconfitta nel derby con il Catanzaro e riprendere subito la corsa in campionato. È questo l’obiettivo del Cosenza di Fabio Caserta che cercato di preparare al meglio la delicata sfida di sabato pomeriggio (ore 14) al Marulla contro il Cittadella. Una sfida da vincere per allontanarsi dalle zone calde di una classifica che ora fa paura. I rossoblù con 33 punti sono a soli quattro punti dalla zona play-out e non possono permettersi altri passi falsi.

I veneti arrivano in Calabria con una serie “nera” di ben otto sconfitte consecutive che sono costate la posizione in zona play-off. Un Cosenza che dovrà fare a meno degli infortunati Tutino, Meroni e Martino e dello squalificato Mazzocchi con Caserta che sta pensando di schierare in avanti Antonucci.

Le altre gare

Sei le sfide in programma per sabato (comprese quelle che riguardano le due formazioni calabresi) in cui spicca il derby lombardo tra Cremonese e Como, seconda e terza in classifica. Allo Zini in palio punti pesanti per restare in scia alla capolista Parma, distante rispettivamente 6 e 7 punti, e con una vittoria allungare sulle dirette concorrenti per la promozione diretta. Un sabato intenso che prevede anche incroci importanti per la zona salvezza con Modena-Feralpisalò, Spezia-Sudtirol e Pisa-Ternana.

Due le gare in calendario domenica pomeriggio. Viaggerà alla volta di Lecco il Palermo di Eugenio Corini, atteso ad un pronto riscatto dopo le due sconfitte consecutive. I padroni di casa, ultimi con 21 punti, sono chiamati a conquistare l’intera posta in palio per continuare ad inseguire la salvezza. Al Penzo si sfideranno Venezia e Bari in una sfida che vale molto per entrambe le formazioni. I lagunari, dopo la sconfitta di Como, cercheranno la vittoria per restare in scia alle prime della classe. I pugliesi proveranno a centrare un successo in trasferta che manca dallo scorso 29 ottobre (a Brescia, 1-2). A chiudere il programma della ventinovesima giornata il posticipo di lunedì tra Sampdoria e Ascoli.