Tutto pronto per l'inizio dell'ottavo turno del campionato di Serie B che partirà stasera con l'anticipo in un Ferraris a porte chiuse tra Sampdoria e Juve Stabia. Tre giorni da vivere tutti di un fiato per una giornata che di certo non farà mancare gol e spettacolo. Una sfida che si gioca a porte chiuse, conseguenza degli scontri al derby della Lanterna di Coppa Italia, con la vittoria dei blucerchiati che ha dato nuova linfa dopo un'inizio di campionato da horror. La squadra di Sottil proverà a centrare il terzo successo consecutivo contro un avversario ostico. La Juve Stabia nell'ultimo turno ha fermato la corsa della capolista Pisa e di certo proverà a centrare l'impresa anche al Ferraris.

Le gare di sabato

Quattro le gare previste per la giornata di sabato. Dopo il primo brindisi in campionato il Frosinone cerca il bis nella sfida casalinga contro la Carrarese. Una vittoria che di certo non ha cancellato del tutto i problemi dei ciociari ma di certo ha sgombrato un bel po' di nuvole sulla panchina di Vivarini. Ma attenzione alla matricola Carrarese che ha raccolto meno di quello che meritava e proverà ad uscire indenne dalla trasferta laziale. Cerca il riscatto immediato il Pisa di Pippo Inzaghi dopo la sconfitta di Castellamare di Stabia. I nerazzurri toscani vogliono derubricare la sconfitta come un semplice incidente di percorso ma devono fare estrema attenzione. All'Arena Garibaldi arriva il Cesena che nell'ultimo turno ha battuto il Mantova (4-2) dimostrando di essere in gran salute.

A quattro punti dalla testa della classifica il Sassuolo attende al Mapei Stadium un Cittadella "appannato" e in crisi d'identità. Una vittoria per gli uomini di Grosso significherebbe irrompere nella zona di classifica che vale la promozione diretta in Serie A. Interessante anche lo scontro tra Spezia e Reggiana, con i liguri ultima squadra imbattuta tra i cadetti, che sono secondi in classifica a tre punti dal Pisa. In Liguria arriva una Reggiana reduce da due pari di fila e due punti conquistati nelle ultime 4 gare che proverà a vendere cara la pelle. .

Le gare di domenica

L'ottava giornata di Serie B si chiuderà con gli ultimi cinque scontri in programma domenica. Il Catanzaro dopo l'ottimo pari ottenuto all'Arechi di Salerno cercherà il bottino pieno davanti ai propri tifosi contro il Modena. Una vittoria che significherebbe allontanarsi dalla zona calda della classifica e provare a cambiare marcia dopo un'inizio di stagione dai risultati alterni.

Al Ceravolo (ancora una volta sold-out) arrivano gli emiliani di Bisoli falcidiati dagli infortuni e in seria difficoltà. Nella sconfitta interna nell'ultimo turno contro i blucerchiati di Sottil gli assenti per infortunio erano ben 9. Una nuova sconfitta per i canarini significherebbe essere risucchiati nella zona calda della classifica.

Giocherà in casa anche l'altra compagine calabrese di Serie B. Il Cosenza di Alvini con 5 punti in classifica al momento è al penultimo posto. Ma in realtà sul campo i rossoblù ne hanno conquistato 9 con la penalizzazione di 4 punti che fa perdere ai rossoblù sei-sette posizioni.

Al Marulla arriva un Sudtirol in difficoltà nonostante i 9 punti in classifica. La squadra di Bolzano ha perso, infatti, quattro partite nelle ultime cinque. Ed ha anche un primato in solitario: è l’unica squadra di questa B che non ha mai pareggiato. Una sfida complicata per i calabresi, statistiche a parte, che proveranno a centrare la vittoria per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

Il delicato scontro tra Cremonese e Bari andrà in scena allo Zini. I grigiorossi di Stroppa dopo la netta sconfitta di Brescia (erano già sotto di 3 gol dopo 39') cercheranno di cambiare marcia con la classifica che li vede distanti dalle posizioni che contano. Nonostante i risultati negativi la società lombarda crede ancora in Giovanni Stroppa, ma un nuovo passo falso rischia di cambiare le carte in tavola. In Lombardia arriva un Bari in salute, nonostante il apri del San Nicola con il Cosenza, che vuole riprendere a vincere.

Grande attesa per il derby lombardo tra Mantova e Brescia con i padroni di casa che proveranno a dimenticare la netta sconfitta di Cesena (4-2). Al Martelli arriva un Brescia lanciato dopo la vittoria di lunedì ottenuta contro la Cremonese e che avrà la possibilità di scendere in campo conoscendo i risultati delle dirette avversarie. Ultima gara dell'ottavo turno di Serie B la sfida della Favorita tra Palermo e Salernitana con i rosanero che hanno risalito la china in classifica e ora sono a cinque punti dal Pisa. La vittoria in trasferta (la terza in campionato) contro il Sudtirol ha dato nuovo slancio ai rosanero ma attenzione alla Salernitana che non sta di certo benissimo, ma che di certo può disputare una grande prova in Sicilia.