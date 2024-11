23 febbraio 1914-23 febbraio 2014: il Cosenza compie 110 anni di storia e aprirà il programma della ventiseiesima giornata al Marulla contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Una gara importante per i rossoblù che cercheranno di ottenere i tre punti e proseguire nella striscia positiva di risultati. Spalmata in tre giorni, con otto gare al sabato, con un programma che si chiude domenica con Modena-Spezia. In zona play-off spiccano gli scontri Como-Parma e Cremonese-Palermo. In vantaggio di otto punti sulla seconda (Cremonese) la squadra di Pecchia proverà ad allontanare ancor di più i lariani. Allo Zini, sold-out da giorni, grigiorossi e rosanero per una sfida che può valere il secondo posto. Nei quartieri alti della classifica il Venezia fa visita al Pisa, il Catanzaro cerca il bottino pieno in trasferta contro il Cittadella e il Modena attende lo Spezia.

Auguri Cosenza: la Samp nella serata dei 110 anni

Una serata di gran galà per festeggiare i 110 anni di storia rossoblù con il calendario della Serie B che ha regalato la Sampdoria di Andrea Pirlo. In un Marulla tirato a festa (aperta anche una parte della Tribuna B) il Cosenza di Caserta ha la possibilità di allungare la serie di risultati positivi e ottenere punti “fondamentali” in vista delle sfide con il Parma (martedì alle 20.30) e soprattutto il derby del 3 marzo con il Catanzaro.

Una sfida contro i blucerchiati che arriva in un buon momento per i rossoblù che non potranno contare su Venturi, appiedato dal giudice sportivo, ma riavranno Marras e soprattutto puntano forte su un Tutino in gran spolvero, dopo la doppietta di Lecco, che proverà a raggiungere il suo record di gol in serie B (13). Per festeggiare al meglio i 110 anni di storia rossoblù.

Catanzaro, punti pesanti al Tombolato

Trentanove punti in classifica, ma una sola vittoria ottenuta nelle ultime quattro uscite, il Catanzaro di Vivarini viaggerà alla volta di Padova per una sfida con in palio punti pesanti in chiave play-off. Una settimana di lavoro per i giallorossi che hanno preparato al meglio una gara contro il Cittadella che ha una striscia negativa di ben cinque sconfitte consecutive.

In Veneto i giallorossi saranno accompagnati dal grande affetto dei propri tifosi che raggiungeranno il Tombolato, non solo dalla Calabria, ma soprattutto dalle città del nord. Conquistare il bottino pieno per chiudere il discorso salvezza e poter continuare a sognare i play-off: questo l'obiettivo di Iemmello e compagni.

Le altre partite

La ventiseiesima giornata regala match importanti soprattutto in chiave promozione e play-off con Como-Parma e Cremonese-Palermo che potrebbero dare scossoni forti alla classifica. La squadra di Pecchia sulle sponde del lago di Como ha la possibilità di ampliare il vantaggio sulle dirette inseguitrici ed infliggere ai lariani uno stop pesante, dopo la sconfitta di Palermo. Allo Zini di Cremona la sfida, in uno stadio sold-out da giorni, tra i grigiorossi e rosanero che vale il secondo posto in classifica. Cercherà di approfittarne il Venezia di Pohjanpalo atteso dalla gara complicata all’Arena Garibaldi di Pisa. Nella zona alta della classifica il Brescia attende in casa la Reggiana, mentre un rilanciato Bari fa visita al Sudtirol. Punti pesanti in palio in chiave salvezza Feralpisalò-Ascoli e Ternana-Lecco. Chiuderà il programma della ventiseiesima giornata la gara di domenica tra Modena e Spezia.