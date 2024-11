Ad aprire il programma le sfide del Penzo e dell’Arena Garibaldi. Giallorossi in Toscana alla ricerca della settima vittoria in trasferta per blindare il quinto posto. Per i rossoblù al Marulla contro i pugliesi il primo match point per la permanenza in Cadetteria

Saranno due gli anticipi che apriranno il programma della trentacinquesima giornata di Serie B. Due sfide che riguardano i play-off con 360 minuti, con la possibilità ancora aperta di lottare per la promozione diretta in Serie A. Alle 20.30 di domani sera scenderanno in campo al Penzo nel match clou di giornata Venezia e Cremonese, terza e quarta forza del campionato. Veneti e lombardi si giocheranno molto in questi 90 minuti, con il Como secondo in classifica lontano solo tre punti dai lagunari.

Punti pesanti in chiave play off in palio anche all’Arena Garibaldi tra il Pisa e il Catanzaro. I toscani a 44 punti, ad un solo punto dalla Sampdoria, dopo il pareggio del San Nicola, cercano il bottino pieno per giocarsi tutto nelle ultime tre gare di campionato. Calabresi che vogliono blindare la quinta piazza e approfittare di un eventuale paso falso della Cremonese nella sfida in Laguna. Primo match point per il Cosenza di Viali che affronta il Bari al Marulla in una gara fondamentale per la salvezza. Una vittoria dei rossoblù avvicinerebbe i calabresi all’obiettivo.

Il Catanzaro a Pisa… per sfatare un tabù

Blindare il quinto posto in classifica e lasciare aperto uno spiraglio per il quarto. A 360 minuti dal termine della regular season il Catanzaro di Vincenzo Vivarini giocherà la sfida contro il Pisa di Aquilani con la voglia di conquistare la settima vittoria esterna e sfatare il tabù Arena Garibaldi. I giallorossi, infatti, in undici sfide nella Città della Torre Pendente non ha mai vinto: sono sei i successi per i nerazzurri e cinque i pareggi.

Anche in questa trasferta Iemmello e compagni saranno accompagnati dall’affetto dei propri tifosi che nonostante si giochi di venerdì raggiungeranno la città toscana per colorare di giallorosso il settore ospiti dell’Arena Garibaldi.

Cosenza, al Marulla il primo match-point contro il Bari

La vittoria di Reggio Emilia ha ridato punti, serenità e fiducia all’ambiente rossoblù. I 39 punti in classifica a quattro giornate dal termine danno al Cosenza la possibilità di essere padrona del proprio destino per il raggiungimento della tanto agognata salvezza. La squadra di Viali ha la possibilità di sfruttare un vero e proprio match point: in caso di vittoria con il Bari i punti diventerebbero 42 con il traguardo vicinissimo da raggiungere nelle altre sfide: la trasferta di Ascoli, l’impegno al Marulla con lo Spezia e l’ultima fatica del campionato a Como.

Una sfida da vincere per i rossoblù che anche in questa battaglia saranno guidati da quel Gennaro Tutino che non vuole smettere di stupire con la maglia del Cosenza e conquistarsi definitivamente il riscatto da parte del patron Guarascio. Con la rete alla Reggiana ha raggiunto a 15 gol (in campionato) il mito Gigi Marulla e Cristiano Lucarelli, davanti a lui resta solo Marco Negri che realizzò 19 reti nella stagione 1994-95.

Le altre partite

La trentacinquesima giornata si chiuderà con le otto sfide del sabato. Raccontato degli anticipi del venerdì Venezia-Cremonese, Pisa-Catanzaro e della sfida del Marulla tra Cosenza e Bari, la capolista Parma ospiterà al Tardini il fanalino di coda Lecco con i ducali che proveranno a tornare alla vittoria per tenere a debita distanza le dirette inseguitrici.

Il Como, seconda forza del campionato, giocherà in trasferta al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Per la squadra di Pirlo rischia di essere l’ultima chiamata per un posto ai play-off, per gli uomini di Roberts-Fabregas la possibilità con una vittoria di avvicinare ancora la promozione in Serie A.

Dopo il pari con il Parma, il Palermo cerca la vittoria ancora in casa contro la Reggiana. Il Brescia, settimo in classifica, attende al Rigamonti la Reggiana. Punti pesanti in palio in Modena-Sudtirol, Cittadella-Feralpisalò e Ternana-Ascoli. Una giornata da vivere, dunque, con la certezza che la Serie B non delude mai!

La classifica

Parma 70

Como 67

Venezia 64

Cremonese 60

Catanzaro 56

Palermo 52

Brescia 46

Sampdoria (-2) 45

Pisa 44

Cittadella 44

Sudtirol 43

Reggiana 40

Modena 40

Cosenza 39

Ternana 37

Bari 36

Spezia 36

Ascoli 34

Feralpisalò 31

Lecco 26

Le sfide del trentacinquesimo turno

Pisa-Catanzaro (venerdì 20.30)

Venezia-Cremonese (venerdì 20. 30)

Brescia-Spezia (sabato 14. 00)

Modena-Sudtirol (sabato 14. 00)

Parma-Lecco (sabato 14. 00)

Ternana-Ascoli (sabato 14. 00)

Cittadella-Feralpisalò (sabato 16. 15)

Cosenza-Bari (sabato 16.15)

Palermo-Reggiana (sabato 16. 15)

Sampdoria-Como (sabato 16. 15)