Al San Nicola la sfida tra due squadre dalla situazione opposta: padroni di casa per puntare ai play off, calabresi per risalire la china. Sfida da dentro o fuori per i rossoblù contro il Cittadella

Dopo la sosta delle nazionali riparte con il nono turno il campionato di Serie B. Un programmo spalmato su tre giorni con l'anticipo di stasera ad aprire le danze al San Nicola tra Bari e Catanzaro (ore 20.30). Cinque gare previste per domani con il turno che si chiuderà con i quattro appuntamenti domenicali.

Una sfida delicata quella in terra pugliese con il Catanzaro alla ricerca di gioco e punti per cambiare marcia in campionato. Un altro stop metterebbe a serio rischio la panchina del tecnico giallorosso Fabio Caserta, che ha caricato i suoi durante la conferenza-stampa pre gara. Tornare da Bari senza punti significherebbe mettere la parola fine al rapporto tra il tecnico reggino e il sodalizio guidato dal patron Floriano Noto.

Dall'umore nettamente opposto il Bari di Moreno Longo che vuole continuare la striscia positiva in campionato (2 vittorie e 4 pareggi) e poter irrompere in zona play off. Una vittoria davanti al pubblico "amico" può dare ancora più linfa ai pugliesi che cercano di ottenere un piazzamento importante a fine stagione.

Le gare di sabato

Cinque le gare in programma domani per il nono turno del campionato "più amato dagli Italiani". Cinque scontri testa-coda dai grandi stimoli e dal grande appeal. Il Cosenza viaggerà alla volta di Padova in una sfida da dentro o fuori contro il Cittadella di Dal Canto, al suo esordio sulla panchina dei veneti. Padroni di casa terz'ultimo arriva con un filotto negativo di tre sconfitte consecutive e riceve il Cosenza ultimo con 5 punti, per colpa della penalizzazione di 4 punti (sentenza confermata in Appello).

Rossoblù che hanno conquistato 9 punti in questa prima fase e vogliono ripartire dopo il brutto stop al Marulla contro il Sudtirol (0-2). Una sfida delicata che vale molto, dunque, per entrambe le formazioni con Alvini che ha messo in guardia i suoi durante la conferenza stampa pre-gara.

Un sabato intenso che prevede sfide importanti tra formazioni chiamate alla svolta. Tra tutte Modena-Palermo con i canarini che non vincono dal 21 settembre (2-0 alla Juve Stabia) e se non cambia marcia sarà risucchiato nella zona calda della classifica. I rosanero, che si trovano a 8 punti dalla capolista Pisa, hanno ottenuto il successo in tre trasferte e possono contare sulla migliore difesa del campionato. Incerto anche il pronostico della gara tra Salernitana e Spezia all'Arechi. I campani, dopo il successo alla Favorita, cercano il bis per cambiare definitivamente passo. I liguri, la vera rivelazione di questa prima parte di campionato, sono l'unica squadra imbattuta del campionato, e stazionano al secondo posto in classifica a -3 dalla capolista Pisa. I toscani che giocheranno in trasferta contro il Sudtirol voglio continuare la loro corsa solitaria in testa. Brescia-Sassuolo è senza dubbio, è il match-clou della giornata. I padroni di casa, guidati da Maran, sono a sorpresa in zona play off mentre gli emiliani in questa prima parte di campionato hanno perso una sola volta e vogliono continuare a crescere.

Le gare di domenica

Prima "storica" partita allo Stadio dei Marmi per la Carrarese che attende il Mantova di Possanzini. Attesa anche per la sfida tra Juve Stabia e Cremonese in terra campana. Dopo aver sconfitto battuto Bari, Pisa e Sampdoria, la Juve Stabia di Guido Pagliuca va a caccia di un’altra vittima illustre. La Cremonese, dopo l'esonero di Stroppa e l'arrivo di Corini, cercherà sin dalla sfida di Castellamare di riprendere la marcia. Scontro delicato, anche, tra Reggiana e Frosinone che devono cercare il bottino pieno per risalire dalle secche della classifica. Gli ospiti hanno necessità dei tre punti per "respirare" e salvare la panchina di Vivarini. Chiuderà il programma di sabato la gara tra Cesena e Sampdoria. Una sfida da amarcord per Mignani, genovese e sampdoriano, che cercherà il bottino pieno contro i blucerchiati che arrivano dalla sconfitta bruciante al Ferraris contro la Juve Stabia.