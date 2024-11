Il Catanzaro affronterà al Tardini la capolista Parma per continuare a inseguire il sogno play-off e vendicare la sonora sconfitta dell'andata. Il Cosenza è atteso dalla delicata sfida al Marulla contro il Brescia che vale molto in chiave salvezza

Lunedì di Pasquetta legato alla Serie B come tradizione. La cadetteria riprendere la marcia per un lungo rush finale che darà i responsi finali del "campionato degli italiani". Una ripartenza, dopo la sosta per le nazionali, che ha dato la possibilità alle 20 squadre di poter lavorare al meglio in vista dell'ultima parte di campionato. Una giornata ricca di incroci sia in chiave promozione e play-off che per la zona calda della classifica con i punti che cominciano ad avere un grande peso specifico.

Catanzaro, al Tardini per vendicare la sconfitta dell'andata

I giallorossi del patron Floriano Noto viaggeranno alla volta dell'Emilia Romagna per il match clou della trentunesima giornata contro la capolista. Obiettivo dei giallorossi è ottenere punti pesanti per raggiungere lo storico obiettivo dei play-off, ma anche quello di vendicare la sonora sconfitta dell'andata al Ceravolo (0-5).

Il Catanzaro sarà accompagnato, anche nel giorno di festa, dal grande affetto dei tifosi giallorossi che riempiranno il settore ospite dello stadio Tardini. Saranno, infatti, quasi tremila i supporters calabresi che seguiranno le Aquile, con la società parmense che ha deciso di aumentare il numero di ticket aggiungendone altri mille ai precedenti 1837 messi a disposizione.

Cosenza, fondamentale vincere la sfida contro il Brescia

Una sfida fondamentale per la salvezza. I punti in palio al Marulla nella partita tra Cosenza hanno un grande peso specifico sia in chiave salvezza per i calabresi che in prospettiva play-off per i lombardi. La sosta è servita a mister Viali per lavorare al meglio della sfida contro le Rondinelle, ed in generale per il rush finale che deve portare al raggiungimento della salvezza... senza patemi.

Il tecnico lombardo sta pensando a un nuovo modulo puntando sul 4-3-3. Un modulo che riapre le speranze per molti calciatori della rosa, poco utilizzati fino ad ora, di poter sperare di conquistare una maglia da titolare. Rientrato in gruppo, dopo un lungo stop per infortunio, il difensore Andrea Meroni mentre resta l'attesa per sapere se sarà dell'incontro Gennaro Tutino, fermo ai box dal derby con il Catanzaro.

Le altre partite

Raccontato delle importanti sfide delle due calabresi, Catanzaro e Cosenza, il calendario della trentunesima giornata di Serie B prevede scontri importanti sia nella zona alta della classifica che in quella riguardante la lotta per non retrocedere. Il Venezia, secondo in classifica a -8 dai ducali, attende al Penzo la Reggiana di Nesta per continuare a restare in scia alla capolista e provare ad allungare sulle dirette concorrenti per la promozione diretta. Sfida casalinga per la Cremonese di Stroppa che se la vedrà allo Zini contro la Feralpisalò. Giocherà in casa anche la quarta forza del campionato, il Como di Osian Roberts e Cesc Fabregas, che attende la visita del Sudtirol. Viaggerà alla volta di Pisa il Palermo di Eugenio Corini.

Alla ricerca della quinta vittoria negli ultimi sei turni la Sampdoria di Andrea Pirlo, con i blucerchiati che hanno ritrovato slancio e una posizione importante per i play-off. I liguri proveranno a continuare la striscia positiva battendo al Ferraris la Ternana. Una giornata intensa, la trentunesima, che prevede inoltre incroci importanti anche nella zona calda della classifica. Al Braglia di Modena punti pesanti in palio tra i padroni di casa e il Bari. Ultima chiamata per il Lecco, ultimo in classifica a 21 punti, che proverò a cambiare l'inerzia del campionato battendo il Cittadella in casa. Punti pesanti anche nella gara del Picco tra Spezia e Ascoli.

La classifica

Parma 65

Venezia 57

Cremonese 56

Como 55

Palermo 49

Catanzaro 49

Sampdoria (-2) 40

Brescia 39

Sudtirol 38

Cittadella 38

Pisa 37

Reggiana 37

Modena 37

Cosenza 34

Bari 34

Ternana 32

Ascoli 31

Spezia 31

Feralpisalò 27

Lecco

Prossimo turno (domani)

Modena – Bari (12.30)

Como - Sudtirol (15.00)

Cosenza – Brescia (15.00)

Lecco – Cittadella (15.00)

Parma – Catanzaro (15.00)

Pisa – Palermo (15.00)

Spezia – Ascoli (15.00)

Venezia – Reggiana (15.00)

Cremonese – Feralpisalò (18.00)

Sampdoria – Ternana (20.30)