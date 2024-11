Le due squadre si affrontano nel primo round della semifinale degli spareggi promozione. Tra i silani non c’è Baclet. Tra i locali problemi per Gyasi

Una sfida agli antipodi. L’estremo Nord contro l’estremo Sud. Südtirol versus Cosenza. Zanetti contro Braglia. L’effetto sorpresa altoatesina contro l’esperienza calabrese. Due outsider per un sogno. Una sfida per un posto in finale playoff promozione.

Che gara aspettarsi?

Probabile atteggiamento offensivo dei padroni di casa che proveranno a colpire il Cosenza lavorando molto sulle fasce. Lì dove il Südtirol esprime al meglio il gioco di mister Zanetti che dovrà valutare le condizioni di Gyasi.

Un indisponibile sicuro, invece, per Braglia che per la gara d’andata di Bolzano dovrà rinunciare allo squalificato Baclet. I rossoblu potrebbero optare per una gara attendista, sfruttando il contropiede. In attesa del return match di domenica al Marulla

Probabili formazioni

SUDTIROL (3-5-2): Offredi; Erlic, Sgarbi, Vinetot; Tait, Broh, Berardocco, Fink, Frascatore; Costantino, Candellone. Allenatore: Zanetti

COSENZA (3-5-2): Saracco; Idda, Dermaku, Camigliano; Corsi, Mungo, Bruccini, Palmiero, D'Orazio; Okereke, Tutino. Allenatore: Braglia