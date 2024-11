L'ex attaccante è intervenuto ai nostri microfoni in diretta dall'Hotel Sheraton di Milano nel corso di "11 in campo", la trasmissione condotta da Maurizio Insardà che nell'ultima puntata ha dato spazio anche al calciomercato

«Peccato perché 4 punti in Serie B possono essere tanti, soprattutto perché quest'anno il campionato è molto equilibrato. Il Cosenza è stato privato di quello che ha meritatamente conquistato sul campo». Sono queste le parole dell'ex attaccante Stefan Schwoch, intervenuto ai nostri microfoni dall’hotel Sheraton di Milano dove si stanno svolgendo gli ultimi due giorni di trattative della finestra estiva di mercato.

Ricordiamo che la società rossoblù è stata penalizzata di quattro punti dal Tribunale Federale Nazionale, e paga così alcune presunte irregolarità riferite alla passata stagione e segnalate dalla Covisoc.

«Adesso ripartire da zero punti per il Cosenza è difficile - afferma Schwoch -, soprattutto perché dovrà farlo su un campo difficile come quello di Palermo e dal punto di vista del morale questa può essere una mazzata».

L'ex attaccante, tra le altre del Vicenza, con la quale fu protagonista a suon di gol nei primi anni 2000, fa anche un suo pronostico sulle favorite per la promozione in Serie A: «Palermo, Sassuolo e Sampdoria sono squadre attrezzate per la promozione in Serie A. Penso che alla fine i valori in un campionato come la B vengono sempre fuori, quindi queste squadre alla fine si troveranno in alto. Non penso che la Reggiana abbia una struttura per rimanere in testa fino alla fine, poi una sorpresa c'è sempre e magari può succedere. Ovviamente glielo auguro alla Reggiana».