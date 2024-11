Il Catanzaro perde per due mesi Mario Situm. L’esterno croato, durante lo scorso match contro il Parma, è stato costretto a lasciare il campo al minuto 81 dopo aver subito un fallo da Zagaritis. Tegola pesante per i giallorossi che perdono uno dei protagonisti di questo inizio di stagione, titolarissimo nell’undici iniziale di mister Vivarini.

La nota del club

«Mario Situm, uscito nel corso della gara Catanzaro – Parma perché vittima di un grave infortunio, si è sottoposto, questa mattina, a ulteriori esami strumentali nella clinica romana “Villa Stuart”. È stato il professore Pier Paolo Mariani, medico chirurgo e specialista in Ortopedia e Traumatologia, a visitare il calciatore giallorosso al quale è stata diagnosticata la rottura del legamento collaterale mediale». È quanto si legge in una nota diffusa dalla società giallorossa.

«Mariani ha escluso la necessità di un intervento chirurgico, optando per una terapia conservativa: il tempo di recupero è stato fissato in circa due mesi. Il giocatore croato – che rientrerà a Catanzaro questa sera – è stato costantemente seguito, in questi giorni, dal responsabile sanitario dell’US Catanzaro, dottor Giuseppe Bova, e dal medico addetto alla prima squadra, dottor Giuseppe Stillo», conclude la nota del Catanzaro.

Vivarini verso il cambio modulo?

La soluzione naturale per soccombere all’infortunio di Situm sarebbe Brignola. Quest’ultimo però dovrebbe fare avanti e indietro sulla fascia, sarebbe chiedere troppo al numero 17 giallorosso che ha qualità prettamente offensive. Come troppo offensive sono quelle del giovane talento partenopeo D’Andrea.

Cambio modulo per Vivarini? Probabile, soprattutto dopo i cinque gol presi col Parma. Bisogna cercare sicuramente un equilibrio difensivo mancato nell’ultimo match e nel precedente contro il Lecco. Poco tempo per il tecnico giallorosso per trovare una soluzione in quanto domenica si vola in trasferta a Bari.