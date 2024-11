Gli amaranto hanno presentato il centrocampista Perparim Hetemaj e domani pomeriggio affronteranno in un test a Cascia il Benevento

Continua la fase di preparazione pre-campionato della Reggina, impegnata a Sarnano, nelle Marche. Gli amaranto, agli ordini di mister Aglietti hanno effettuato oggi una doppia seduta di allenamenti, mentre domani alle 17 affronteranno un’amichevole a Cascia, contro il Benevento.

Nel frattempo continua il calciomercato e in mattinata la società del presidente Luca Gallo ha annunciato attraverso il seguente comunicato l’arrivo di Hetemaj a centrocampo.

«Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Perparim Hetemaj. Il centrocampista, classe 1986, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. A Perparim un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto».

Il mercato degli amaranto non si ferma qua. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altri volti nuovi. Tra questi l’attaccante Di Carmine nella passata stagione in forza al Crotone. Ma si guarda anche in casa Chievo Verona, che nel caso di bocciatura da parte del Tar potrebbe lasciare sul mercato i suoi giocatori. Occhi puntati della Reggina su Gigliotti, Garritano e Canotto.