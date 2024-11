Non c’è solo Giuseppe Caso (‘98) a rafforzare l’organico del Cosenza in vista della trasferta di Ascoli. Il ds Goretti è riuscito a prendere in tempo anche Sanasi Sy (‘99) dalla Salernitana. I rossoblù lo hanno ufficializzato intorno alle 16.30 dopo una corsa contro lo scorrere delle lancette. Un doppio colpo che dà al tecnico Zaffaroni maggiori alternative per domenica sera, specialmente a gara in corso. Ieri mattina si è registrato l’affondo decisivo, con il direttore sportivo dei Lupi in pressing per convincere il collega Fabiani. Arrivato l’ok, restavano da sistemare gli aspetti burocratici completati oggi. Si tratta di un profilo giovane, 22 anni, con un ottimo potenziale futuro. Proprio per questo, lo scorso gennaio, la Salernitana decise di prelevarlo dall’Amiens, in Ligue 2, soffiandolo alla Sampdoria nella finestra invernale di mercato.

Il comunicato del Cosenza su Sy

«La società Cosenza Calcio ­- si legge - comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sanasi Sy, proveniente dalla Unione Sportiva Salernitana. Il difensore, nato a Parigi (Francia) il 4 aprile 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. La sua prima squadra da professionista è stata l’Amiens. Dopo una breve esperienza in prestito al Tubize in Belgio, viene acquistato dalla Salernitana nel gennaio 2021». Indosserà la maglia numero 18.