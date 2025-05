Il 17 maggio iniziano gli spareggi promozione, mentre lo scontro salvezza si apre il 19. La Lega B posticipa di due giorni la gara di ritorno per agevolare il recupero fisico delle squadre in lotta per la permanenza

La Lega Serie B ha ufficializzato le date di play off e play out per la stagione 2024-2025, introducendo una novità importante riguardo la sfida salvezza. Con un comunicato ufficiale, la Lega ha annunciato lo spostamento di 48 ore del ritorno del play out, inizialmente previsto per sabato 24 maggio e ora riprogrammato a lunedì 26 maggio. La decisione, presa dal Presidente senza necessità di ricorso assembleare, è stata possibile grazie al confronto con le società coinvolte e garantirà due giorni aggiuntivi di riposo per le squadre.

Date e orari play off

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ª vs 7ª) – ore 17.15

Sabato 17 maggio 2025 (5ª vs 8ª) – ore 19.30

Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 17.15

Domenica 25 maggio 2025 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 19.30

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1 ° giugno 2025 (ritorno)* – ore 20.30

Date e orari play out

Lunedì 19 maggio 2025 (andata) – 17ª vs 16ª – ore 20.30

Lunedì 26 maggio 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30