Si chiude con il pareggio di 1 a 1 e tante polemiche il match tra Crotone e Carpi, gara che ha visto anche l'esordio in panchina per mister Massimo Oddo. Un punto che, forse, sta stretto ai rossoblu che hanno creato tante azioni da gol, e che forse sono stati anche un po' penalizzati. I padroni di casa partono subito all'attacco, prima con Rohden, poi con Firenze che spara troppo alto, e con Martella che crossa in area per un Barberis lasciato solo che colpisce di testa, e chiama in causa il portiere Colombi che respinge in angolo. La partita si sblocca con il vantaggio del Crotone: cross del “solito” Martella che pizzica la testa di Molina che insacca la palla in rete. Gli squali continuano l'assedio alla porta del Carpi, ci riprova di nuovo il numero 20 rossoblu che tenta la doppietta con un tiro che si perde poco sopra la traversa. Si vedono anche i modenesi allo scadere del primo tempo con un tiro di Jelenic che vede la parata di Cordaz in due tempi. Il secondo tempo parte con il Crotone all'attacco, prima con Budimir, poi con Firenze; Martella confeziona un cross insidioso per la testa di Rohden che carambola sui piedi di Molina, ma il portiere del Carpi dice no. I rossoblu vogliono i tre punti e continuano ad attaccare: cross di Rohden per Faraoni, ma Budimir si fa ipnotizzare dal portiere. Arriva il pareggio dei biancorossi: Mokulu serve Concas che con un diagonale supera il Cordaz e insacca la palla in rete, riequilibrando il match. Il Crotone vuole i tre punti, e ritorna in attacco prima con Martella che serve Faraoni, e poi con un tiro di Spinelli, ma in entrambe le azioni Colombi salva la porta. Finale di gara esplosivo allo Scida con l'arbitro che ammonisce Faraoni ed espelle Cordaz e Mokulu.