Francesco Modesto, nato a Crotone il 16 febbraio del 1982 è il candidato numero uno per allenare gli squali nel prossimo campionato di Serie B. Modesto che con il Crotone ha anche giocato dal 2014 al 2016, nell’ultima stagione ha guidato in panchina la Pro Vercelli in serie C, ottenendo un quarto posto in classifica e l’eliminazione nei nel primo turno play off contro il Sud Tirol. Nelle scorse ore si è interrotto il rapporto tra l'allenatore crotonese ed i bianchi.

«La F.C. Pro Vercelli 1892 - si legge in una nota diffusa dal club piemontese- ringrazia Mister Francesco Modesto per l'impegno, la serietà e la professionalità dimostrata durante tutta la stagione 2020/21, augurandogli il meglio dal punto di vista personale e professionale per il suo futuro. Buona fortuna Mister e grazie di tutto!»

Modesto si avvicina dunque a guidare la squadra della propria città. L’accordo con la società di patron Vrenna sarebbe già stato trovato manca quindi solo la firma che potrebbe arrivare a breve e legherà Modesto al Crotone per due anni. Saluta dunque Serse Cosmi che dopo aver traghettato i pitagorici nelle ultime 14 partite di serie A, sembrerebbe aver ricevuto anche richieste da Lecce e Reggio Calabria, con la Reggina che dovesse saltare l'accordo di massima con l'ex Chievo Verona Aglietti, virerebbe proprio sul tecnico umbro. Nel frattempo un altro ex tecnico degli squali ha trovato la panchina per la prossima stagione. Giovanni Stroppa guiderà il Monza in serie B. In Brianza potrebbe accasarsi anche Simy, l’attaccante è ufficialmente sul mercato cosi come il brasiliano Junior Messias, per lui nelle ultime ore pare sia arrivato l’interessamento anche della Fiorentina.