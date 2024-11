Trenta giorni di attesa prima che la Figc conceda, in via definitiva, le Licenze Nazionali per la partecipazione al prossimo campionato cadetto. Tutti gli step

Un mese esatto di attesa. Tanto si dovrà aspettare prima che la Figc conceda, in via definitiva, le Licenze Nazionali per la partecipazione al prossimo campionato di Serie B. 30 giorni a partire da oggi, in cui comunque saranno diversi gli step che porteranno alla composizione definitiva del torneo cadetto per la stagione 2022-23.

Domanda e risposta

La prossima data segnata in rosso è la più nota: il 22 giugno. Entro quel giorno le 20 squadre di B dovranno produrre e consegnare le domande di iscrizione al prossimo campionato. Incartamenti che saranno giudicate dalla Covisoc e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativa entro l’1 luglio 2022.

In caso di accettazione della domanda, chiaramente, il club sarà ammesso al campionato. Le società, invece, che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2022/2023 possono presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione entro e non oltre le ore 19 del 6 luglio.

Ricorso

A quel punto le Commissioni adite esprimeranno, entro il 7 luglio 2022, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti. La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data 8 luglio 2022.

Riepilogando, dunque, le tappe per l'iscrizione alla Serie B 2022-2023 sono le seguenti.

22 giugno: termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione

1 luglio: emissione giudizio della Covisoc e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativa sulle domande presentate

6 luglio: termine ultimo presentazione ricorsi contro eventuali non ammissioni

7 luglio: Commissioni motivano proprio parere sui ricorsi

8 luglio: Consiglio federale concede Licenze Nazionali