Tutte le informazioni della sfida in programma sabato alle 14 al Vigorito. Aglietti conferma il duo d'attacco Montalto-Galabinov, nei campani due assenze in difesa

Riscatto cercasi. La Reggina va a Benevento per dimenticare la sconfitta interna ad opera della Cremonese, trovando però un avversario che vuole porre fine alla striscia di ko che dura da tre turni. Arbitra Fourneau di Roma, fischio d’inizio ore sabato 14:00. La gara sarà visibile su Sky, Now, DAZN ed Helbiz Live.

Qui Reggina

Nella Reggina assente Jeremy Menez: problema al tendine per il francese, non ci sarà al Vigorito. Torna, invece, Gianluca Di Chiara. Confermato il tandem offensivo Montalto-Galabinov, ballottaggio in fascia fra Federico Ricci e Karim Laribi. Scalpita Claud Adjapong.

Reggina (4-4-2): Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. Allenatore: Aglietti.

Infortunati: Menez, Ejjaki, Franco. Ballottaggi: Adjapong- Lakicevic 51-49, Bianchi-Hetemaj 60-40, Ricci-Laribi 55-45.

Qui Benevento

Caserta senza Glik (squalificato) e Foulon, infortunatosi nella partita di Pisa. Toccherà a Masciangelo sostituirlo, con Letizia sull'out opposto. Calò favorito su Viviani in mediana, Lapadula tornerà titolare complice la non perfetta condizione fisica di Marco Sau.

Benevento (4-3-3) - Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. Allenatore: Caserta

Squalificati: Glik (2). Infortunati: Foulon. Ballottaggi: Calò-Viviani 70-30.