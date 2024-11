Le possibili scelte di Toscano e Gattuso: nei lariani torna Scaglia, conferme per Cerri e La Gumina. Nella Reggina possibile 3-5-2

Il tempo inizia a stringere. La Regginam passata in settimana dalla guida tecnica targata Alfredo Aglietti a quella di Mimmo Toscano, va a Como, ritrovando un avversario affrontato l'ultima volta in Serie A, nella stagione 2001/2002. L'obiettivo sarà ritrovare i tre punti, mancanti dal 5 novembre, per tirarsi fuori da una profonda e ormai duratura crisi. Arbitra Miele di Nola, fischio d'inizio sabato ore 14:00, con la gara che sarà visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Como

Giacomo Gattuso continuerà a soffrire le assenze di Gori, Varnier, Ioannou e Chajia. Torna a disposizione Scaglia, assente a Vicenza per squalifica, e pronto a comporre la coppia difensiva con l'ex Solini. Cerri e La Gumina sono il solito tandem offensivo.

Como (4-4-2): Facchin; Vignali, Scaglia, Solini, Bovolon; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Parigini; Cerri, La Gumina. Allenatore: Gattuso.

Infortunati: Gori, Varnier, Ioannou, Chajia.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: nessuno.

Qui Reggina

Molta curiosità sul versante amaranto. Potrebbero essere tante le novità apportate dal neo mister Toscano, a cominciare dal ritorno fra i titolari di Alessandro Micai. Andrà poi capita l'impronta tattica che verrà data alla squadra, con le quotazioni sull'utilizzo della difesa a tre in rialzo nelle ultime ore.

Reggina (3-5-2): Micai; Loiacono, Cionek, Regini; Adjapong, Hetemaj, Crisetig, Bianchi, Di Chiara; Montalto, Galabinov. Allenatore: Toscano.

Infortunati: Menez, Ricci, Tumminello.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Micai-Turati 60-40, Regini-Stavropoulos 55-45, Hetemaj-Bellomo 60-40, Montalto-Rivas 70-30.