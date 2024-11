Pierpaolo Bisoli resta fedele al 3-5-2, modulo che aveva già rispolverato nel secondo tempo di Como e che ha riproposto con buoni riscontri allo Scida. Cosenza-Alessandria, pertanto, vedrà i Lupi con un vestito largamente utilizzato per tutto l’arco del campionato.

Per ciò che concerne la formazione, non ci sarò Ndoj squalificato. Allora spazio a Vigorito tra i pali e al terzetto Vaisanen, Rigione e Camporese in difesa. A centrocampo probabile Palmiero regista con Kongolo interno e il ballottaggio tra Florenzi (favorito) e Carraro. Davanti invece spazio a Caso e Laura, entrambi devastanti da qualche giornata a questa parte sulle ripartenze. Sugli esterni spazio a Situm e a Liotti sull’out mancino.

Probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Vaisanen, Rigione, Camporese; Situm, Kongolo, Palmiero, Florenzi, Liotti; Caso, Laura. A disp.: Matosevic, Hristov, Bittante, Venturi Sy, Gerbo, Voca, Vallocchhia, Carraro, Millico, Pandolfi, Larrivey. All.: Bisoli

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Fabbrini. A disp.: Crisanti, Cerofolini, Marconi, Mattiello, Benedetti, Prestia, Casarini, Pellegrini, Palombi, Filipi, Milanese, Kolaj. All.: Longo

ARBITRO: Mariani di Aprilia