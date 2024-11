Tra i rossoblù non ci sarà Mario Situm infortunato. Zaffaroni non di discosta dal 3-5-2, Pecchia invece è senza Castagnetti squalificato

Oggi alle 14.00, Cosenza e Cremonese scenderanno in campo per disputare la 16esima giornata del campionato di Serie B. Il terreno del "San Vito - Marulla" sarà il teatro di una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica delle due formazioni. Il Cosenza deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei play out: i lupi al momento sono quintultimi con 15 punti e reduci da due sconfitte consecutive. Dall'altra parte la Cremonese arriva dal pari interno contro il Frosinone e in classifica i grigio-rossi sono ad una sola lunghezza dalla zona play off.

Le scelte

Era improbabile, alla vigilia di novanta minuti del genere, che Zaffaroni cambiasse modulo. Si procederà dunque con la difesa a tre davanti a Vigorito, formata da Tiritiello, Rigione e Venturi. A centrocampo i dubbi più grandi. Stavolta uno tra Palmiero e Carraro potrebbe rifiatare per far spazio a Gerbo. Per la terza maglia il ballottaggio è fra Boultam, che appare in vantaggio, e Vallocchia. Sulle corsie laterali l’infortunio di Situm rimescola le carte. C’è da capire chi giocherà tra Corsi, Anderson e Florenzi. Rivedere Sy dal 1′ sarebbe invece una sorpresa. In attacco, infine, Gori e Caso.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Venturi; Anderson, Carraro, Gerbo, Boultam, Corsi; Caso, Gori. A disp.: Saracco, Matosevic, Pirrello, Minelli, Sy, Panico, Florenzi, Palmiero, Vallocchia, Kristoffersen, Millico, Pandolfi. All.: Zaffaroni

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Gaetano; Baez, Fagioli, Buonaiuto; Di Carmine. A disp.: Sarr, Ciezkowski, Crescenzi, Fiordaliso, Meroni, Ravanelli, Nardi, Deli, Bartolomei, Zanimacchia, Ciofani, Strizzolo. All.: Pecchia