Cosenza-Perugia è l’ennesima occasione che il calendario offrirà ai padroni di casa per spezzare l’incantesimo che dura ormai da tre mesi e mezzo. Dal 3-1 rifilato alla Ternana è passata troppa acqua sotto i ponti, cambiato un allenatore e conclusa con una ventina di operazioni la sessione invernale di calciomercato.

A proposito di Goretti, oggi vivrà una serata del tutto particolare al cospetto di quella che per dieci anni è stata la squadra per la quale ha lavorato. Il club della sua città, con cui ha ottenuto la promozione in B e sfiorato il clamoroso salto nella massima serie.

Tornando al rettangolo verde, Occhiuzzi recupera Ndoj e Carraro, calciatori che potrebbero giocare dall’inizio. Il primo prenderà il posto di Boultam, il secondo è in ballottaggio con Voca per far rifiatare Palmiero che non è stato convocato. Il capitano non è stato brillante a Vicenza e un turno di riposo potrebbe essergli utile a ricaricare le batterie.

In attacco scalpita Larrivey. El Bati al Menti ha giocato di sponda e occupato l’area avversaria quando il Cosenza attaccava. In coppia con Laura, devastante a campo aperto ma inconcludente sotto porta, potrebbe risultare l’asso nella manica dei Lupi.