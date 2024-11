Mancano poche ore a Cosenza-Parma. Rispetto alla trasferta di Parma, l’undici base potrebbe avere delle minime modifiche. Boultam, forte di un contributo importante fornito al Tardini, reclama una maglia. Potrebbe riceverla per completare una mediana con Palmiero e Carraro. Sulle fasce due opzioni: continuare con Situm a sinistra e liberare Anderson a destra oppure ricorrere a Corsi sull’out mancino. Davanti a Vigorito si va verso una riconferma per Venturi nel pacchetto che comprende anche Tiritiello e Rigione. In attacco, invece, il solito Gori e il consueto dualismo Caso-Millicocon il genoano favorito. Out Vaisanen, Eyango e con ogni probabilità Bittante.

Dove vedere Cosenza-Spal in tv e sul web in streaming

Cosenza-Spal è in programma oggi alle 14:00 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Venturi; D. Anderson, Carraro, Palmiero, Boultam, Situm; Gori, Caso. A disp.: Saracco, Matosevic, Corsi, Pirrello, Sy, Minelli, Vallocchia, Gerbo, Florenzi, Pandolfi, Kristoffersen, Millico. All.: Zaffaroni.

SPAL (4-3-1-2): Seculin; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Crociata, Esposito, Mora; Mancosu; Colombo, Melchiorri. A disp.: Pomini, Thiam, Peda, Coccolo, Heidenreich, Celia, Zuculini, Ellertsson, Seck, Rossi, D’Orazio, Piscopo. All.: Clotet

ARBITRO: Maresca di Napoli