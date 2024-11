Alle 14.00 i pitagorici ospiteranno la squadra che rappresenta la città di Ferrara. In palio punti importanti per la corsa verso la salvezza: ecco le possibili scelte dei due allenatori

Oggi alle 14 Crotone e Spal si affronteranno allo stadio "Ezio Scida" nel match valevole per la 16esima giornata del campionato di Serie B. Per le due squadre l'incontro rappresenta un vero e proprio scontro salvezza. I pitagorici sono terzultimi ed arrivano da un pari e ben sei sconfitte nelle ultime sette giornate del campionato cadetto: solo 8 i punti in classifica per la formazione allenata da Pasquale Marino.

Dall'altra parte della barricata la Spal guidata in panchina da Clotet è reduce dal ko interno contro il Lecce, arrivato dopo la vittoria in trasferta a Cosenza. La squadra che rappresenta la città di Ferrara occupa il sestultimo posto in classifica con 17 punti, con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona play out che al momento vede il Cosenza a 15 punti.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-4-2): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz, Molina; Schirò, Vulic, Estevez, Zanellato; Maric, Mulattieri. All.: Marino

SPAL (4-3-3): Pomini; Dickmann, Peda, Capradossi, Celia, Da Riva, Esposito, Mancosu; Crociata, Melchiorri, Seck. All.: Clotet