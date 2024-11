Si affronteranno oggi pomeriggio alle 18.30 una formazione con il morale sotto i tacchi dopo il tracollo di Cittadella ed un’altra che ha ritrovato slancio ed entusiasmo a margine di un successo inseguito per 4 mesi. Frosinone-Cosenza sarà un match che entrambe non possono fallire, anche se il pareggio per i Lupi potrebbe rappresentare un ottimo viatico dopo l’1-1 di Alessandria-Como di ieri sera.

Le scelte

Bisoli non ha convocato Sarri, Pirrello, Rigione, Boultam, Liotti, Millico, Gori e dovrebbe confermare ancora il 3-5-2 per poi passare in caso di necessità al 4-4-2 che gli ha permesso di battere l’Alessandria. A protezione di Vigorito spazio a Camporese, Vaisanen e Hristov. A centrocampo conferma per Kongolo e Florenzi, a Carraro o Voca l’altra maglia qualora Palmiero non desse certezze.

Sulle fasce spazio a Situm e ad uno tra Gerbo e Di Pardo, mentre in attacco Laura e Caso fanno ormai coppia fissa. “El Bati” Larrivey subentrerà nella seconda frazione di gioco nel momento cruciale, con il tecnico che spera risulti decisivo come sabato pomeriggio.

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Canotto, Charpentier, Garritano. A disp.: Minelli, Marcianò, Brighenti, Kalaj, Barisic, Lulic, Cicerelli, Ciano, Bozic, Manzari, Tribuzzi, Novakovich. All.: Grosso

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Hristov, Vaisanen, Camporese; Di Pardo, Kongolo, Carraro, Florenzi, Situm; Caso, Laura. A disp.: Matosevic, Tirtiello, Bittante, Venturi, Sy, Gerbo, Voca, Ndoj, Vallocchhia, Palmiero, Pandolfi, Larrivey. All.: Bisoli